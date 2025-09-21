「6億千金」離巢TVB四年不愁生活　復出樂壇火鍋店唱12首歌唔收錢

現年32歲的何雁詩（Stephanie）是名副其實的富二代，入行初期已被爆家境富裕，家住價值5千萬的獨立屋，6歲開始打高爾夫球，父親有「物流大亨」之稱，身家估計至少6億。何雁詩在2021年離開TVB結束12年的合作關係，雖然鮮有在電視螢光幕出現，但仍生活無憂。而她與老公鄭俊弘去年公開承認3歲兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見遺傳病「天使綜合症」，但經過美國的密集治療後情況已顯著好轉。最近何雁詩決定重拾歌手身份，推出新歌之餘，又跟樂隊搞Cozy Tour，日前她接受陳志雲的YouTube節目訪問，透露自己是零出場費，純粹求開心。

何雁詩接受陳志雲訪問。（YouTube@陳志雲）

何雁詩6歲開始打高爾夫球，父親有「物流大亨」之稱，身家估計至少6億元。（ig@honganc）

何雁詩開巢TVB四年，但仍不愁生活。（ig@honganc）

何雁詩最近復出樂壇，搞Cozy Tour。（ig@honganc）

何雁詩表示疫情後自己很少機會唱live，透露最近創立的Cozy Tour已經有4次演出機會，很開心可以尋回舞台的感覺。她說：「我想儲返啲fans，有一位專登由新加坡飛過嚟。」陳志雲插嘴：「你唱十首歌咋喎？」何雁詩說：「加埋encore有12首。」她透露是用「成本價」去演出，續說：「最重要隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，真係enjoy音樂多啲。所以隨緣（樂助），大家有咩合適地方，直接IG DM我。」

何雁詩完全沒有介意演出地點，暫時是新界及九龍區，笑稱「未過到海」。她透露曾經在一間食酸菜烤魚的火鍋店獻唱，一開始亦有擔憂，她說：「我係驚嘅，通常有嘢食，似周年晚宴咁，人哋掛住食嘢唔得間理你，但好驚訝反應好好，食完嘢坐第一排嘅朋友會調轉身睇我唱歌，原來之前驚嘅嘢，突然有人嗌：『攞碟魚旦過嚟』，但唔會，嗰日真係氣氛超級好」。她更言食客幾杯落肚，大家玩得更盡興。

被問到歌酬？何雁詩表示「冇得計」，最重要樂隊有錢收，她說：「大家都知飲食行業難做，做音樂都難做，我覺得雙贏，自己有得唱又可以見fans，佢哋又可以免費提供酒精同食物畀我哋，賺咗嘞我已經，我又會叫多啲消費客人朋友嚟，大家好來好去。」

有得食有得唱已經好開心，仲叫台下食客飲酒。（YouTube@陳志雲）

何雁詩騷身材。（ig@honganc）

