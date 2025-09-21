王晶再爆關之琳情史竟指與幾位富商緋聞屬實　揭天王一段情都是真

香港著名導演，現年70歲的王晶最近在社交平台拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，引起不少關注。日前王晶就大談有「香江第一美人」之稱的關之琳感情事。關之琳感情經歷相當豐富，當年她19歲就不顧家人反對，選擇與年長自己17年的富商王國旌結婚。王晶就在片中親揭男方根本就是騙子，大爆關之琳與王國旌結婚當晚的內幕。王晶直指年輕時的關之琳根本就是戀愛腦：「這個人 (王國旌) 是很有問題的，全世界都跟她說這個人有問題是個騙子，她聽不進去，可是越接近結婚就越發現越多問題。」

關之琳同王國旌在1981年結婚。（影片截圖）

二人在1982年離婚。（影片截圖）

王晶昨日在最新影片中再爆關之琳更多情史。關之琳曾先後與馬清偉、劉鑾雄等城中富豪傳過緋聞，又曾與男模黃家諾展開姐弟戀。王晶在片中表示：「（關之琳的感情）都跟幾個不同的富商，對那個時候香港那個媒體報導的也是蠻多的，馬先生啊，劉先生那些都是真的，跟我們的一個天王巨星的也是真的。」 雖然王晶並未有開名指他所說的天王巨星是誰，但據早年的傳聞，被形容為天王且與關之琳傳過緋聞的男星，就是與關之琳多次合作的天王劉德華。

王晶再談閞之琳。(影片截圖)

王晶再談閞之琳。(影片截圖)

關之琳與劉德華於1988年曾合作電影《群龍奪寶》，兩人郎才女貌的外形相當合襯，之後便被封為影壇金童玉女。關之琳與劉德華曾飾演過多達11次情侶角色 ，不少戲迷都希望他們能夠假戲情真，將戲裡的感情延續到現實生活中，因而傳出緋聞。劉德華曾公開大讚關之琳是他見過最漂亮的美女 ，但當被問到兩人的「戀情」，劉德華就幽默地回應：「從來沒有，但我也想。」他表示因為總覺得關之琳名花有主，所以他從未主動追求。