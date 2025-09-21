泰山驚爆被蘇施黃鬧足八年失自尊　慘被用筆「車」臉扔稿：好難受

現年50歲的商台DJ泰山一向瓣數多多，除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。不過近半年泰山工作量突然大減，他於7月底在YouTube上載了新片透露自己今年初確診前列腺癌第四期，幸好經過多種療程後身體逐漸康復，體內九成癌細胞已消失。泰山近日接受資深傳媒人金成頻道《叔叔的愛》訪問，提及由姑姐曾路得引薦認識蘇施黃 (阿蘇)，跟隨對方加入商台工作，卻慘被罵足8年，大呻長期遭受對方職場欺凌令他失去自尊，事件引起極大迴響。

泰山除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。（IG圖片）

泰山在新片中透露年初確診患上前列腺癌第四期，當時癌細胞已擴散至盆骨、頭骨、胸骨、膊頭、尾龍骨。（YouTube）

泰山近日接受金成YouTobe節目《叔叔的愛》訪問，泰山坦言與蘇施黃合作八年，學到了不少東西，可是一星期卻被對方鬧足七日，亦被鬧得好「甘」，泰山憶述說：「試過搵支筆車埋我度，個感受係好難受，譬如我寫咗一啲廣告稿，佢一睇扔落你塊面度囉，『你咁樣叫做寫過嘢呀？你咁都夠膽交俾我』，然後唔係叫你寫過，咁就行開喎。」泰山表示當時被扔完只有不停寫，寫到蘇施黃滿意為止。泰山直言與對方合作八年來不開心多過開心，又謂蘇施黃教得少，但相信蘇施黃是憑個人經驗及感覺去判定是否可行。

泰山表示被蘇施黃鬧足8年。(youtube截圖)

泰山被蘇施黃鬧足八年，令他失去自信。泰山說：「去到一個位唔知做咩好，覺得自己冇乜用。最經典佢講過話，如果你喺呢一行，兩年之內你紅唔到，你收皮啦！」當時泰山已跟隨蘇施黃工作逾一年，令他懷疑自己可能不適合：「如果你喺一個長期俾人鬧嘅狀態下去工作，我又鍾意呢份工喎，慢慢你嘅自尊會打散晒、會碎晒，冇咗自己，喪屍咁樣去做囉。」泰山又指自己與同事稱蘇施黃做「娘娘」，眾人是「公公」，他多年來沒有反駁對方，被訓練到有耐性以及高EQ，甚至被訓練得厲害變成「奴隸化」。泰山說：「如果我接收晒阿蘇嗰時同我講嘅嘢，我會崩潰。」

泰山接受金成訪問。(《叔叔的愛》youtube截圖)

泰山表示跟了阿蘇三個月，已受不了對方，他打電話返加拿大跟他媽媽說「頂唔順我要返嚟，呢個女人黐線㗎！我阿媽話你捱吓啦，就咁樣繼續做落去。」泰山之後嘗試過不同工作，慢慢尋回自己，之後重遇蘇施黃，覺得對方對他的態度改變了。泰山說：「我諗佢多咗對我嘅尊重嘅、respect嘅，因為佢見到我做嘅嘢係咩，於是佢都好咗好多㗎喇。」