向太大爆有巨星係雙面人揭片場恐怖惡行　竟折磨老人家網民估係佢

影視大亨向華強的太太向太陳嵐近年活躍社交平台，不時拍片分享舊日往事及昔日秘聞，吸引不少網民觀看，引起許多關注。近日，她就不開名爆料指一位明星是「變臉大師」，又揭露該位其欺凌電影團隊的惡行。一眾網民紛紛猜測向太所說的明星是誰。

向太爆料指有明星是雙面人。(影片截圖)

向太近日以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題拍片指曾遇過一位明星，是她見過最會欺負人的明星，更指該明星是一個「雙面人」。向太說：「最明顯就是我們以前的XXX。在他面前說甚麼他也說好，他在管理團隊中，轉個身可能就罵你。他根本不用去四川學變臉，他很快變臉。在我們面前一樣，轉個身就不一樣，很恐怖的」。

向太爆料指有明星是雙面人。(影片截圖)

向太在片中又揭露這位巨星當年如何欺負拍攝團隊，她說：「他就是折磨所有的人、服侍他的人。通告了要遲到了，他就不去。那遲到要罰錢要賠錢、打官司，他就說『那你們求我吧』。我沒看過這樣子、可以折磨人的明星，這是我第一個所見。他會講好話的時候，他也很會講，講到你不忍心，好吧我們再幫她一下吧。給他接了一部戲，有兩個老人家在雪地裏面等了一天，冰天雪地等了他一天，他不出來，他在房間就不出來拍，他就欺負那個導演，然後導演打電話跟我求救，我說你拿去房間叫他聽，然後他就破口大罵：你幹嗎你打給向太！」

向太爆料指某明星的恐怖惡行。(影片截圖)

向太鬧爆該位明星：「我說狠話了，就是你這樣不對，要逼他出去。可是人家已等了一天了，差不多都要收工了，人家年紀那麼大的，冰天雪地這麼站着，冷都冷死了對不對？他就很會欺負人」。向太認為這位巨星有這種行為，是跟其本質有關：「那我覺得本質好的呢，他永遠不會變。但如果本質不好，才會變得那麼恐怖、那樣折磨人。」向太指一個明星如果因為紅了而「飄」了，就會步向自毀之路。向太大讚周潤發紅了之後依然腳踏實地，毫無疑問就是一個本質好的人。