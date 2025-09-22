TVB御用鬼佬曬與文詠珊合照　揭露兩人超過20年的「隱藏關係」

現年46歲的古天祥於2004年加入TVB，曾參演多套劇集，由於本身是拉丁混血兒，擁深邃五官的他，成為TVB「御用鬼佬」，更憑《有種好男人》中飾演大反派，讓觀眾留下深刻印象。而最近，古天祥除了有份演出《模仿人生》、《巨塔之后》及《新聞女王2》等劇集外，更北上發展，參演了人氣陸劇《不眠日》。他更在社交平台曬出與女主角文詠珊（Janice Man）的合照，揭露了兩人超過20年的「隱藏關係」。

從古天祥分享的合照可見，兩人對著鏡頭展露微笑，狀甚老友。古天祥在帖文中寫道：「現在熱播的《不眠日》，很榮幸可以參與其中。跟Janice Man文詠珊認識了超過20年，之前，大家以模特兒身分合作。感覺上她都沒變，我就老了許多。哈哈哈。 《不眠日》裡邊我當一個醫生，我要講『港普』，所以我演的時候覺得很搞笑。謝謝大家支持！」

不少網民驚訝兩人原來是識於微時，亦有大批觀眾對古天祥在《不眠日》中的醫生角色給予好評，大讚：「哈哈哈醫生雖然出場不多但印像很深刻」、「演出了可靠醫生的感覺，棒棒棒」、「很帥，很有味道！」

古天祥早年曾演出過百個平面和廣告，代表作有2004年的Mabelle珠寶廣告，2005年大班冰皮月餅廣告及2012年獅威啤酒廣告等，其後他參與不少電影和電視劇拍攝。雖然古天祥的演藝事業不算大紅大紫，不過卻很有藝術細胞，在金屬雕刻方面極有才華，之前曾在中環舉行藝術展覽。而且他家底豐厚，投資眼光獨到，憑炒樓斬獲甚豐。他曾透露早年一直希望於香港置業，但礙於職業關係未能在港供揭置業，最後決定先從海外入手，最終以最初不足100萬的本金，經過15年至今已經變成了1000萬，成功在大埔買下低密度近1000呎豪宅，與太太、兒子及家中老人家同住。

