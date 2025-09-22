蓄意寵愛劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

《蓄意寵愛》陸劇，改編自恩很宅小說《夫人虐渣要趁早》。有楊千紫作為編劇，李田為執導，由戴燕妮、郭迦南領銜主演的一套以劇情 / 愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員。



《蓄意寵愛》電視劇情大綱

家庭優渥、生活幸福的富家千金宋知之（戴燕妮飾），傾心愛上鳳凰男易溫寒，卻不料慘遭對方背叛與陷害。一時間醜聞漫天，宋知之不僅痛失所有，更在絕望中墜橋身亡，然而命運卻給了她意外的轉機 —— 她落水後竟奇蹟重生。重活一世，宋知之徹底覺醒，一邊全力守護身邊的親人，一邊堅定地向曾經傷害自己的惡人展開反擊；同時，她與季弘企業負責人季白間（郭迦南飾）強強聯手，共同探尋並揭開了隱藏多年的驚人秘密。這一次，宋知之誓要奪回屬於自己的一切！

《蓄意寵愛》播出時間｜最新追劇日曆

蓄意寵愛電視劇幾時播?蓄意寵愛於9月22日12:00播放，一共有24集，由優酷播放。

《蓄意寵愛》演員

戴燕妮 飾 宋知之

郭迦南 飾 季白間

愛為陷阱、運籌帷幄，季白間出招謀愛獵心。