俠醫劇情16-20集2025｜丁子朗罪行暴露、張曦雯遇險陳豪驚險救人

TVB《俠醫》第16-20集劇情劇透，由陳萍作為監製，麥世龍、黎倩儀為編審，由陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演的一套以家族斗爭為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《俠醫》第16-20集劇情

《俠醫》第十六集 (09/22)

趁著穎琛陷入昏迷之際，世鏗將她帶到酒店房間，心懷不軌。綺婷虛情假意地前來關心，但穎琛內心早已懷疑是她下藥陷害，因而對其充滿戒心。與此同時，雁鳳與力圖得悉淑歡曾上過律師樓，於是他們決定轉而向佩霞施加壓力。

另一方面，因家暴而暫住庇護中心的李太，終於決定向為民托出關於謙仔受傷的真正原因。靜芝的脊柱側彎病情日益惡化，但是本人拒絕接受治療，為民因為要醫治靜芝，最終迫不得已錯過了與穎琛期待已久的晚餐約會。

另一邊廂，彥祖直接找上綺婷並當面與她對質，揭發了她收買李生的卑劣行徑，豈料彥祖的身體突然不支暈倒。在餐廳苦候良久的穎琛，因為民失約而感到失望，正準備離去之際，為民終於匆匆趕到解釋失約的原委，並藉此機會，終於鼓起勇氣對穎琛坦誠了自己的深厚愛意。

《俠醫》第十七集 (09/23)

關於突然暈倒一事，彥祖只對綺婷解釋為過度疲勞所致。然而，綺婷卻無意中發現了他身上跌出的藥物，當她歸還藥物並追問其用途時，彥祖顯得相當迴避，不願多談。另一邊，穎茵前往醫館的路上與綺婷相遇，綺婷以幫忙購買閃燈波鞋作藉口來接近她，其背後真正的企圖令人費解。彥祖敏銳地察覺到綺婷的舉動，於是出言警告，但換來的卻是綺婷的冷言相對。

與此同時，淑歡被醫生診斷出患上早期認知障礙症。淑歡深知情況不容樂觀，欲決定將任遠的股權全數轉讓予為民，經過一番思量，為民最終答允了這個託付。另一方，力圖與世鏗父子因為投機炒股失敗而債台高築，他們本想抵押公司資產應急卻未能成功。走投無路的二人轉而向淑歡施壓，強逼她同意變賣廠房套現，但遭到淑歡義正詞嚴地堅決拒絕，徹底激怒了世鏗。

《俠醫》第十八集 (09/24)

穎琛驚恐發現淑歡倒臥在地上，頭部出血陷入昏迷。經過醫院的緊急搶救後，醫生告知眾人情況並不樂觀，淑歡有可能會變成植物人。得知此消息的世鏗暗中盤算著要趁淑歡無法理事之際，立即將任遠留下的廠房變賣，以解決自己燃眉之急的巨額債務。

與此同時，彥祖極隱瞞自己腦癌復發的殘酷事實。綺婷在街上被人當眾掌摑，彥祖挺身而出為她解圍。綺婷為了償還彥祖這份人情，決定向穎琛透露關於任遠廠房交易的具體時間與地點。

為民雖然想盡力阻止世鏗變賣廠房，但因淑歡早前簽署的股權轉讓文件，未完成雙方簽署的完整程序，其法律效力備受質疑。就在此關鍵時刻，穎茵無意中聽到了世鏗的駭人秘密後逃走，世鏗發現後追上更企圖對她不利。為民與穎琛及時尋獲穎茵，並最終從她的口中，得悉了事件背後令人震驚的全部真相。

《俠醫》第十九集 (09/25)

在為民和穎琛的陪伴下，穎茵終於鼓起勇氣報警。為民深思熟慮後，為了保護穎茵最終決定放棄對世鏗父子的起訴。另一邊，力圖則利用自己是淑歡弟弟的親屬關係，與為民爭奪淑歡的監護權。然而極具戲劇性的是，就在監護權聽證會的當天，昏迷多時的淑歡竟奇蹟般地甦醒過來，可惜她對自己受傷的過程卻已完全喪失記憶。事後力圖曾嘗試逼迫世鏗承認過錯，但世鏗堅決不從，幸得雁鳳及時出面制止。

世鏗一心只想盡快籌集資金然後逃離香港，於是急切地聯絡綺婷，催促她盡快簽署買賣廠房的合約。綺婷試圖在簽約時暗中錄下世鏗親口承認罪行的證據，沒想到這個計謀被狡猾的世鏗發現。綺婷見事敗只好慌忙逃走，危急關頭幸得穎琛駕車趕到將她救走，窮追不捨的世鏗隨即也駕車從後展開追逐。

《俠醫》第二十集(大結局) (09/26)

窮途末路的世鏗竟然將穎琛與綺婷一同綁架，更向為民勒索港幣一千萬的巨額贖金，並嚴厲警告他絕對不准報警。為民與彥祖按照指示攜帶贖金前往交收地點，豈料現場只見綺婷一人。其後彥祖為救人與世鏗奮力搏鬥並因此受傷，警方雖及時趕至並成功將世鏗拘捕，但他卻堅決拒絕透露穎琛的確實下落……

彥祖起初非常抗拒接受腦腫瘤手術，幸好得到為民耐心地開解與勸說後才終於同意。然而，綺婷卻在此事之後，選擇了向眾人悄然離開。轉眼一年過去，為民的醫館經營順利，漸上軌道；家俊亦開始正式學習中醫，而靜芝的身體也康復得相當理想。充滿熱誠的為民更進一步成立了名為「向日攜行動」的慈善基金，致力幫助社會上的弱勢病患，並舉辦活動帶領病童參觀農莊。

《俠醫》第11-15集劇情

《俠醫》第十一集 (09/15)

彥祖試圖偷看綺婷的病歷，但被為民當場識破。靜芝對家俊未經同意擅自宣傳她的畫作感到不滿，但當她看到畫作受到粉絲肯定後，內心深受觸動。彥祖藉由看樓的理由約綺婷見面，但再次被她拒絕。此時，脈脈通面臨紅花供應危機，而幕後黑手正是世鏗。穎琛獨自前往與世鏗會面，並在過程中發現綺婷似乎已被收買。彥祖與世鏗起衝突，隨後被陷害涉嫌傷人。為民成功解決了紅花供應問題，綺婷也向他澄清自己並未背叛他。另一邊，世鏗的母親甘雁鳳因兒子受傷而找淑歡算帳，並提出要收購淑歡手中的任遠股份。同時，穎茵努力克服對針灸的恐懼，而穎琛則因為對為民的感情感到心煩意亂。

《俠醫》第十二集 (09/16)

世鏗搶走了「脈脈通」的運動員代言人馬奕翔。穎琛一度誤會為民為了醫治綺婷而缺席飯局，但在得知他其實是為了救志雄後才才放下心來。同時，穎茵受到靜芝的「飛天餃子」畫作啟發，鼓起勇氣準備接受針灸治療，而靜芝的「飛天餃子」IP也獲得了賞識。彥祖因衝動毆打世鏗，為民為此向世鏗提出，願意為馬奕翔治療舊傷，以換取世鏗撤銷對彥祖的控告。此時，靜芝的祖母金菊突然中風，讓靜芝大受打擊，幸好有家俊在身邊安慰。最終，為民成功治癒了馬奕翔的舊患，而穎琛為他貼上的「581」藥貼意外引起了廣泛討論。最後，為民正式穿上醫師袍，開始為穎茵進行治療。

《俠醫》第十三集 (09/17)

為民穿上醫師袍，掛上醫館招牌，重新出發。穎琛在巡查藥房時因穿高跟鞋導致腳痛，為民細心為她準備新鞋，讓一旁的綺婷嫉妒。穎琛著手布置展銷活動，其後世鏗試圖利誘她跳槽，但遭到拒絕。此時，穎琛懷疑自己罹患乳癌，精神壓力極大。為民為了醫治綺婷而缺席展銷，穎琛獨自一人支撐，最終因體力不支暈倒入院。當為民得知穎琛出事，立即離開綺婷身邊趕到醫院。穎琛醒來後，向為民坦白她擔心自己罹患癌症，為民則溫柔地安慰她。然而，綺婷隨後前往醫院找穎琛理論，並憤怒地掌摑了她。為民向綺婷澄清，他一直只將她視為病人，這讓綺婷感到傷心，並揚言要讓為民後悔。

《俠醫》第十四集 (09/18)

為民雖然忙於宣傳「健絡十式」，但仍心繫穎琛。此時，穎琛懷疑自己罹患乳癌的檢查結果出爐。為民向她建議接受胸部針灸治療，但穎琛對此感到猶豫。……另一邊，靜芝的「飛天餃子」畫作獲餃子店老闆欣賞並推出聯乘。活動當日，家俊沒有出席，讓靜芝感到失落。之後她才發現，原來家俊是因為接受為民的濕疹治療而缺席，這也讓二人的誤會得以冰釋。與此同時，淑歡打算將任遠的股份轉讓給為民。世鏗指使社團人士連日騷擾醫館。騷擾期間，穎琛被人潑污水，綺婷挺身為她擋下，二人因此和解。然而，世鏗之後更挑釁為民，並出言羞辱綺婷。

《俠醫》第十五集 (09/19)

靜芝突然胸痛，但診治後卻向祖母金菊隱瞞病情，堅持繼續工作，令家俊憂心忡忡。與此同時，為民替身體不適的兒童謙仔義診，並為其母提供診療。另一邊廂，淑歡正式找律師處理，準備將任遠的股份轉讓給為民。綺婷遇上穎茵，得知她是穎琛的姐姐。謙仔父親突然大鬧醫館，指控為民的針灸導致其子癲癇發作。麗璇質疑為民的醫術，禁止穎茵繼續治療。彥祖為平息事件而用錢收買謙仔父親，過程中卻被偷拍並公開。記者圍堵醫館提出質疑，令為民聲譽及脈脈通生意大受打擊。危急關頭，綺婷聯絡穎琛，稱已約見藥油出口商老闆。

《俠醫》第6-10集劇情

《俠醫》第六集 (09/08)

為民以中醫技術為醉酒的彥祖和胃痛的綺婷調理，綺婷對他萌生好感。穎琛辭去地產工作，受為民邀請參與騎樓翻新設計，此舉讓穎琛重拾了室內設計的夢想。然而，穎琛需要同時兼顧工作與照顧姐姐穎茵，導致她身心俱疲，甚至因服用安眠藥而陷入昏睡。為民見狀前來幫忙，但在帶穎茵外出時，卻被穎茵的母親曹麗璇誤認為是誘拐犯，增添家庭矛盾……為民苦口婆心勸說穎琛戒除藥物依賴，並向她傳授養生之道。在一次交談中，為民出其不意地從背後環抱穎琛，這親密的舉動讓兩人的關係悄然升溫。

《俠醫》第七集 (09/09)

世鏗聯合媒體抹黑脈脈通，指其抄襲任遠，淑歡回答記者時無意間加劇「脈脈通」抄襲任遠輿論。為民沒有被這些流言蜚語影響，反而著手計劃推出一款新藥油 。綺婷偷聽到世鏗父子向藥房方收回佣的秘密並暗中向為民告密，為民便請細姨佩霞調查帳目。佩霞與兒子莫家俊發生衝突，並將他趕出家門 。為民及時趕到，救下了被欺凌的家俊 。佩霞向為民透露，任遠確實有不明帳目，但由於自己欠公司債務，長期受到力圖等人的剝削，因此不敢舉報 。為民之後向世鏗暗示，他已知道其私下收取 。

《俠醫》第八集 (09/10)

穎琛在整理騎樓舊物之時，不慎打碎了任遠留下的珍貴藥煲。她為此自責不已，整個晚上都在研究如何修補。為民發現後主動上前幫忙，兩人透過這次共渡難關，感情再度昇華。而為民亦在這過程中，回憶起與妹妹敏儀的童年往事……在騎樓正式入伙當天，有黑幫前來搗亂勒索，為民憑著一身好武藝將他們擊退。後來穎琛亦正式加入了脈脈通，負責新產品的包裝設計。然而，穎琛的父親因誤飲與西藥相沖的藥膳湯導致胃出血，而妹妹穎茵亦因過度驚嚇引致癲癇發作，為民果斷地以針灸技術及時穩定了穎茵的病情，化解了這場危機。

《俠醫》第九集 (09/11)

穎琛見為民以針灸為穎茵急救，對其深藏不露的中醫背景深感驚訝。另一邊廂，靜芝因殘疾應徵被拒。靜芝帶家俊到藝術展，後來又不滿藝術展將傷健人士的作品邊緣化，將自己的畫作搬到主展區以示抗議。與此同時，彥祖冒雨尋回有綺婷私照的手機，其真誠終感動綺婷。他淋雨病倒，迷糊中到了綺婷家，二人更相擁而眠。為民因不斷憶起妹妹往事，正為是否重執醫業而矛盾。此時，先前搗亂的志雄受傷求助，為民仍本著仁心救治。事後穎琛鼓勵他重開醫館，但為民依然無法擺脫過去的陰影。

《俠醫》第十集 (09/12)

脈脈通推出新產品「點點寧」和「健腱寧」。穎琛提議邀請泳手擔任產品代言人，但這個建議遭到彥祖的強烈反對 。穎琛後來才發現，原來為民的妹妹敏儀曾是泳手，這段過往在為民心中留下了難以解開的心結 。當穎琛看到為民為綺婷進行針灸治療時，感到非常不滿 。另一方面，世鏗試圖利誘綺婷竊取脈脈通的商業機密 。然而，綺婷因為一直以來都受到為民的善意對待，內心陷入了掙扎 。穎琛質問為民為何願意治療他人，卻不肯為自己的姐姐穎茵醫治 。為民解釋說，正因為他非常重視她們兩姐妹，所以不想對親近的人輕易行事，以免再次令人失望 。最終，為民被穎琛的真誠所打動，決定正視自己的心結 。

《俠醫》1-5集劇情

《俠醫》第一集 (09/01)

地產經紀羅穎琛在追債電話與自閉症姐姐穎茵的訊息中醒來，頭痛欲裂。她服下止痛藥後匆忙駕車見客，卻遭遇碰瓷黨設局，一位神秘男子凌為民出手識破騙局，並以藥油為她緩解腳踝扭傷。原來為民正與好友梁彥祖調查假藥油案，兩人當場揭發詐騙集團，更以俐落身手制伏惡徒，協助媒體曝光事件。另一方面，客戶鄧力圖試圖將置業合約轉為不道德交易，穎琛斷然拒絕因而失去生意，同事沈綺婷卻以手段成功簽約。夜晚，穎琛帶姐姐穎茵參加大坑舞火龍活動。

《俠醫》第二集 (09/02)

穎茵意外走失，穎琛在焦急尋找時誤會為民對姐姐意圖不軌，情急下出手襲擊卻反跌倒，最終被為民救起。此時為民因先前打擊假藥油事件登上電視，身分隨之曝光——他實為「脈脈通」創始人，也是「任遠藥油」創辦人之子，此事引發舅父力圖一家不滿。力圖暗中以公司名義挪用三千萬用於置業，遭為民當眾揭穿其私心。另一邊，穎琛被迫接手一棟陳舊騎樓的買賣任務，竟在樓中重遇為民。為民再次為她治療腳傷，並透露自己有意收購該騎樓。而綺婷得悉為民真實身分後，暗中計劃搶奪這筆交易。

《俠醫》第三集 (09/03)

穎茵走失後協助輪椅少女周靜芝，讓穎琛結識靜芝祖母陳金菊。另一邊，為民透過母親鄧淑歡的遺物，發現金菊正是騎樓業主。綺婷主動上門遊說賣樓，卻反觸怒金菊；而為民以真誠的保育理念打動對方，成功促成交易。鄧世鏗暗中設計阻撓父親力圖與綺婷的曖昧關係。同時，彥祖對綺婷一見傾心、處處示好，駕車送她途中卻與世鏗上演公路追逐，最終釀成追尾事故，兩人下車後更爆發激烈衝突。

《俠醫》第四集 (09/04)

為民原計劃以六千萬元購入騎樓，卻遭銀行拒絕貸款。淑歡得知後，欲動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅資助兒子，但為民堅持拒絕。世鏗暗中套出內情，更發現騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃，於是決定與綺婷聯手插手這筆交易，企圖以「任遠藥廠」名義暗中收購。穎琛雖察覺有異，卻只能無奈配合。就在簽約之際，為民意外從彥祖手機中發現真相，急忙趕往阻止，途中彥祖卻突然暈倒，為民被迫先送他就醫。

《俠醫》第五集 (09/05)

彥祖情況穩定，為民稍感安心。穎琛與他人慶功時，世鏗藉機灌酒。為民趕到痛斥世鏗，卻因交易已成定局難以挽回。酒醉的穎琛被世鏗載走險些受到侵犯。她事後研究合約，發現其中保留祭祀與裝飾權利的條款可以阻止交易，於是與為民聯手逼使交易告吹。穎琛不滿上司唯利是圖，憤而辭職。力圖父子計劃失敗，力圖上門向淑歡求情，為民則提出由自己接手騎樓交易。另一邊，彥祖得知綺婷買醉趕往陪伴，為民與穎琛前往尋找彥祖時，世鏗撞見穎琛並再度進行騷擾。

《俠醫》演員

陳豪 飾 凌為民

張曦雯 飾 羅穎琛

劉佩玥 飾 沈綺婷

丁子朗 飾 鄧世鏗

譚凱琪 飾 羅穎茵

馬貫東 飾 梁彥祖