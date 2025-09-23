守護者們劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《守護者們》陸劇，有張吉作為編劇，楊文君、石欒為執導，由張一山、韓東君、張天愛、劉歡領銜主演的一套以懸疑革命劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係。



守護者們@Weibo

《守護者們》電視劇劇情大綱

該劇講述了1939年上海，情報員顧仰山（韓東君飾）挾持了他在牛津的校友、盲眼密碼學專家李約瑟，逼迫他放棄為日軍研製密碼。潮聲劇團的龍套演員丁一（張一山飾）被惜命的李約瑟僱來冒充自己，卻因此意外捲入這場風波。

為了破壞日軍的密碼體系研發，顧仰山不得不繼續「僱用」丁一冒充「李約瑟」，而自己則偽裝成丁一的助手。兩人通過重重考驗，潛伏入守衛森嚴的日軍機構。在執行任務過程中，他們時刻處於死亡邊緣，不僅要破壞日軍密碼系統的研製，還必須提防丁一並非盲人且對密碼學一竅不通的事實暴露。

《守護者們》播出時間｜最新追劇日曆

守護者們電視劇幾時播?守護者們於9月23日19:30播放，一共有35集，由優酷、咪咕視頻及北京廣播電視台播放。會員首播3集，SVIP搶先看一集。

《守護者們》演員

張一山 飾 丁一、李約瑟

盲眼密碼專家李約瑟被上海情報員顧仰山綁架。

龍套演員丁一假扮密碼專家，與日軍鬥智鬥勇。

韓東君 飾 顧仰山、查理

上海情報員，挾持盲眼密碼學專家逼迫其放棄為日軍研製密碼。

張天愛 飾 冼碧雲、阮青

用心血守護劇團，如今，更要拼盡一切守護這片土地。

劉歡 飾 梁景元

儒雅皮囊下是雷霆手段，梁景元執棋落子間暗藏鋒芒。