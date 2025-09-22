向太拍片揭露娛樂圈潛規則驚人內幕　大爆有女新人被大明星玩弄

內地男星于朦朧近日於北京墜樓身亡，事件引起關注，網民更揣測其死因有可疑，引發內地娛樂圈潛規則文化的熱議。影壇大亨向華強太太陳嵐在小紅書拍片分享娛樂圈潛規則，更揭露潛規則是當年放棄做演員的原因，更批評娛樂圈的潛規則亂象，更爆出有巨星妥協後爆紅卻遭封殺及女星被男星玩弄的驚人內幕。

向太在片中以「人生唯一的捷徑，就是不走捷徑」為題，並表示各行各業都有潛規則，尤其是在娛樂圈。她憶述20歲時曾以女主角身份接戲，沒想到開工首日就同時收到同片導演及男主角的飯局邀約。向太指該男主角知名度高，已婚並有漂亮女明星老婆。不過向太堅決拒絕，加上有當時仍是男友的向華強支持，最後決定辭演，並告誡年輕人面對誘惑必須有勇氣拒絕。

向太爆出娛樂圈確實有女星為了上位而接受潛規則，更誤以為這是捷徑：「將來會走紅，導演啊、這個大明星啊，可能娶你回家啊，或者是再捧你啊……當然也有就是不Say no的，也成了大明星，可能現在也被封殺了。」並暗示有巨星曾因妥協於潛規則而風光一時，最終卻因斷送星途：「在這行一開始你為了往上爬不擇手接受潛規則的話，那我覺得你的路走不長，因為始終紙包不住火。」

另外，向太更揭露曾有當時仍是新人的女演員跑到她辦公室哭訴，與一位大明星發展後，卻慘遭對方玩弄。向太當時直言不諱地問「是不是被玩了？」並開導對方：「你不要想他玩了你、不理你了嘛！你就想，我玩了一個大明星，我還沒給錢！」這番話隨即令該女演員轉悲為喜。

