鄭子誠兩公婆慶祝結婚22周年　劉倩怡拋浪漫字句59歲凍齡狀態驚人

有「音樂情人」之稱的鄭子誠，演藝生涯中演過不少經典奸角，但他現實中卻是一個絕世好男人，對太太劉倩怡一往情深。日前，兩人高調放閃，於維港夜景下撐枱腳慶祝結婚22周年，劉倩怡在IG曬出合照，並寫道：「願我們的愛不減，且每日增添…並一直扶持」。

相中所見，兩公婆穿上黑色情侶裝，鄭子誠戴上招牌黑色圓框眼鏡，以All Back髮型示人。然而令人震驚的是，坐他對面、頭戴黑色Cap帽的劉倩怡，樣貌與年輕時期變化不大，皮膚緊緻，凍齡有術，完全不似即將步入花甲之年，兩公婆在美麗維港夜景下，對著鏡頭舉杯慶祝，十分恩愛！

現年59歲的劉倩怡早年活躍於電台，其後加入TVB主要擔任主持工作，曾主持《城市追擊》、《勁歌金曲》等節目，亦曾拍過《香港人在廣州》、《鑑證實錄》等劇集，2003年與「靚聲王」鄭子誠結婚後就逐漸淡出幕前，近年重返電台開咪，亦曾客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，升呢做嫲嫲角色。不過現實中劉倩怡與鄭子誠沒有生兒育女，劉倩怡是鄭子誠的第二任妻子，鄭子誠早年曾有過一段婚姻，並與前妻育有一子。劉倩怡與鄭子誠多年來享受二人世界，即使結婚多年鄭子誠對太太依然愛意不減。在5年前，劉倩怡曾一度因為工作不順而對自己產生懷疑，患上焦慮症，除了看精神科醫生及藥物治療外，亦調整心態和生活模式，鄭子誠更是悉心照顧愛妻，令劉倩怡慢慢走出情緒病陰霾。

鄭子誠也曾透露與太太因在電台合作節目而結緣，他笑言與太太性格南轅北轍：「當初都冇諗過去認識佢，佢性格好快同果斷，我就比較慢同優柔寡斷。」後來隨着電台節目被縮減時間，事業再陷低潮的子誠決定另覓出路，並透過太太劉倩怡搭路入了TVB。與太太經歷過無數風雨的他，曾在訪問時，借歌神張學友《有個人》歌詞公開冧妻：「到公園中散步年紀，有結伴人是你。」相當浪漫。

