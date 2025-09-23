68歲前TVB綠葉拍片曬驚人體魄　曾嚴寒下躺冰水拍戲當場「吐血」

現年68歲的前TVB金牌綠葉張國強，自去年底低調約滿TVB回復自由身，便積極轉戰內地市場，除了拍戲、商演及帶貨外，他更迎合內地網民口味進駐抖音和小紅書，轉型成為KOL，透過分享多年的拍戲點滴和生活日常，成功吸引了眾多粉絲。他之前也表示希望此舉讓新一輩觀眾認識他。而近日，張國強又有新片，分享了一段他進行超高強度的鍛鍊影片，展示出其驚人體魄，令人佩服。

近日，張國強分享了一段他進行超高強度的鍛鍊影片。（小紅書截圖）

手臂肌肉線條清晰可見。（小紅書截圖）

張國強稱有強健體魄先能拍更多的戲。（小紅書截圖）

雖然即將踏入69歲，但張國強心境和體魄都依然非常年輕，近日，他在社交平台分享自己平時鍛鍊身體的片段。足球員出身的他，穿上背心短褲，在公園裡進行一連串高強度訓練，包括：踏階運動、兔仔跳、高抬腳等動作，甚至做出高難度的雙腳倒吊做仰臥起坐，不但沒有「渣流灘」，還要全程面不改容，手臂和腿部肌肉線條清晰可見，狀態好到驚人！

張國強進行踏階運動。（小紅書截圖）

兔仔跳。（小紅書截圖）

一點也沒有「渣流灘」。（小紅書截圖）

網民紛紛留言：「我40歲都打不到這樣的運動強度」、「厲害，69活出了29的心態」、「哪裡是69？明明就是29」。張國強也直言其鍛鍊的原因：「很多人問我，到了這年紀還鍛鍊幹什麼？其實是維持我們肌肉的狀態，這樣可以演更多的戲。」，而有趣的是，旁邊字幕竟把這句翻譯為：「害怕被淘汰」，令人哭笑不得。

全程面不改容。（小紅書截圖）

狀態好到令人震驚。（小紅書截圖）

張國強直言保持狀態，拍動作戲時才不容易受傷。（小紅書截圖）

張國強保持強勁體魄才能繼續演下去的想法一點都沒錯，皆因在內地拍劇不易，他早前曾分享在冬天時，為內地劇《一刻千金》拍攝一場受傷吐血的戲份。當日天氣嚴寒，張國強不僅要躺在冰水中數小時，為營造淒美氣氛，劇組更在張國強身上灑雪。因此，拍攝前工作人員在其身上包裹多層保鮮膜，以免他染上風寒病倒。

張國強早前曾分享為內地劇《一刻千金》拍攝一場受傷吐血的戲份。（小紅書截圖）

嚴寒下躺在冰水上。（小紅書截圖）

還要一直淋雪。（小紅書截圖）

片中見張國強躺在冰水中一直淋雪，一拍就拍了數小時，非常辛苦，難怪完成拍攝後，全身濕透的張國強已凍得面無血色，但他仍懂得苦中作樂，對着鏡頭大玩國語食「字」，笑說：「領盒飯真的有紅包的，真的是雪（血）汗錢啊！」專業精神值得一讚！

完成拍攝後，全身濕透的張國強已凍得面無血色。（小紅書截圖）

張國強仍懂得苦中作樂。（小紅書截圖）