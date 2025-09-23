最上鏡小姐性感睡衣拍片大玩透視誘惑　一舉動證銳意發展內地市場

現年40歲的袁嘉敏當選2009年港姐最上鏡小姐後入行，曾拍過三級片作全裸演出，豐滿出眾的身材是她的標誌。早已淡出幕前演出的她，雖然已多年沒有影視作品推出，但財來自有方，近年不時到歐洲旅遊享受人生。袁嘉敏於2022年4月1日曾於社交網鬧爆鍾培生父子而成為熱話，之後她出走法國，並於2023年底移居英國倫敦。她原本希望在當地展開新生活及尋找真愛，但一年半後因生活壓力、治安及高昂生活成本，最終今年2月宣布回流香港。

袁嘉敏身材令人有窒息感覺。(ig圖片)

袁嘉敏附上了數張居家打扮的照片。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏穿上膚色低胸背心加牛仔褲，在家中陽台「嘆茶」及欣賞景色。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏移英前曾在香港月租四萬豪租半山豪宅，這次回流後她入住南區納米樓，生活水平大不如前。她目前正積極復出賺錢，早前她就於IG story上載了一輯性感撩人的粉紅色內衣美照，毫不吝展示傲人好身材，並附上收費平台的連結，讓觀眾及支持者需要先繳付費用，才能看得到創作者的作品。昨日她又曬出她身穿低胸喱士透視性感睡衣的短片，以流利普通話表示很開心她最喜歡的一個奢華護膚品牌最近邀請她出席貴賓聚會。袁嘉敏自言支持了該品牌已經長達16年時間，現在有一種身份獲確認的感覺，就彷如結婚似的，她的心情十分興奮。一向愛以英語拍片的袁嘉敏今次全程以普通話上陣，看來是想吸納更多內地粉絲，銳意發展大陸市場。

袁嘉敏大玩透視誘惑好性感。(ig圖片)