颱風樺加沙｜文頌嫻直擊超市狀況　最後只成功搶購一物無奈苦笑

近日超強颱風樺加沙來勢洶洶，全港市民嚴陣以待，多區超市出現搶購潮，務求在家中儲備足夠糧食。文頌嫻亦不例外，昨日打風前夕，她親自出動為家人入貨，可惜似乎慢人一步，最終收穫慘淡，場面搞笑又無奈！

文頌嫻直擊打颱風超市狀況。（小紅書）

超市貨架幾乎被搶購一空。（小紅書）

作為盡責的一家之「煮」，文頌嫻面對颱風不敢怠慢，提前部署。她在社交平台分享自己到超市的「戰績」，寫道：「超級颱風的威力，嫻人只搶購到1包沙拉菜。」並笑言：「唯有慳住eat」。從文頌嫻上載的照片可見，超市貨架幾乎被搶購一空，尤其蔬菜部場面相當誇張，而她手上僅拿著一包沙律菜，對著鏡頭露出哭笑不得的無奈表情。

文頌想最後只搶購到一包沙律菜。（小紅書）

文頌嫻感到到超級颱風的威力。（小紅書）

帖子一出，不少紛紛表示感同身受：「睇得出你嘅無奈」、「佛山也是，剛剛去啥也沒了」、「真係好瘋狂」。更有網民發揮幽默本色，搞笑安慰道：「有包菜都算好，好過得返辣椒」、「食麥當勞啦，裡面都有沙律菜」、「颱風不養嫻人」，大家苦中作樂，十分有趣。

文頌嫻獲鍾澍佳親自出馬邀請拍攝《正義女神》，劇中挑戰演母親。（梁碧玲攝）

文頌嫺婚後淡出熒幕，誕下女兒！(受訪者提供)

現年49歲的文頌嫻自2012年與商人李梓慎結婚後，便淡出幕前，專心相夫教女。2018年有傳文頌嫻老公欠債被貼大字報，其後兩人否認財困。不過近年文頌嫻甚少分享一家三口的照片，只間中貼出獨自湊女的合照，連外遊都不見老公身影。文頌嫻曾於2020年參演ViuTV劇集《打天下》，稍後《正義女神》也會見到其身影，但她直言並非全面復出幕前，純粹是為監製好友鍾澍佳邀請，如之後再有合適劇本都會考慮，但生活重心依然是照顧家庭與女兒，甚至早前因為女兒生日而缺席了「七魔女」的好姊妹旅行，可見其對家庭的投入。

近年文頌嫻甚少分享一家三口的照片，只間中貼出獨自湊女的合照，連外遊都不見老公身影。（小紅書）

49歲的文頌嫻保養得宜。（小紅書）

身形沒太大改變。（IG圖片）