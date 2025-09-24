袁詠儀24孝阿媽赴英疑陪魔童升學　家品店被捕獲素顏曝光嚇親網民

現年54歲的「靚靚」袁詠儀與老公張智霖（Chilam）結婚多年，一直是圈中模範夫妻，近年更以夫妻檔姿態活躍於內地綜藝及商演，深受觀眾喜愛之餘，吸金力驚人。兩人的兒子張慕童（Morton，魔童）轉眼間亦已經18歲，而且盡得父母優良基因，高大靚仔被封為「最靚仔星二代」。

現年54歲的「靚靚」袁詠儀與老公張智霖（Chilam）結婚多年，一直是圈中模範夫妻。（微博@袁詠儀靚靚）

形影不離。（微博@袁詠儀靚靚）

魔童與父母合照多數只露出雙眼。（微博圖片）

今年剛從香港國際學校畢業的魔童，已啟程前往外國升讀大學。雖然一家人對地點保持低調，不過視子如命的靚靚近日就被發現現身英國倫敦，疑親自飛到當地陪同兒子開學，為他打點一切。日前，便有網民在英國倫敦的IKEA（宜家家居）偶遇疑正在為兒子選購家品的靚靚，並將合照分享至社交平台，其零濾鏡下的真實狀態瞬間引起網民熱議。

魔童遺傳父母的高顏值。（（IG@cheung_morton）

魔童出席畢業典禮。（影片截圖）

該網民激動地分享道：「逛宜家偶遇袁詠儀了啊啊啊啊啊啊啊啊！從我面前飄過！姐姐特別好啊，問了在工作嗎，說了沒有就同意合照了，就是本人太緊張，本來還想說一句逛的開心呀，結果只說了拜拜就走了。」從照片可見，靚靚雖然身穿長褸作素人打扮，但星味依然難以掩蓋。在毫無美顏濾鏡的鏡頭下，素顏的她皮膚狀態極佳，平滑緊緻，看不出絲毫歲月痕跡。

袁詠儀在倫敦被捕獲。（小紅書）

網民成功集郵。（小紅書）

該網民更大讚靚靚本人狀態「太能打」，寫道：「靚靚狀態太能打了啊啊啊啊，感覺比本二十歲的狀態還好救命…好漂亮，下次要是能遇到我一定多說點！」照片曝光後，不少網民被靚靚的天然靚樣嚇親，紛紛留言：「好美啊」、「狀態絕了」、「靚靚皮膚好好啊」，大讚她散發一種母性的美感。同時，靚靚現身倫敦也令網民推測：「兒子應該是去英國讀書了。」

網民留言。（小紅書）

靚靚與魔童母子關係密切，前者更親身飛到英國為兒子打點，但她在教仔方面亦非一帆風順。靚靚曾表示，自己過往對兒子的管教是「一言堂」，相當嚴厲，結果導致母子關係一度非常惡劣。最嚴重時，魔童甚至向爸爸張智霖哭訴，提出要求換「換一個媽媽」，令靚靚大受打擊。

魔童BB時期。（微博@袁詠儀靚靚）

魔童細個好得意。（微博@袁詠儀靚靚）

靚靚意識到問題的嚴重性後，決心改變，學習與兒子好好溝通，修補關係。近年，魔童對編曲創作充滿熱情，靚靚亦從過往的擔憂，到學會放手支持。她坦言，最初也曾擔心這個興趣將來是否可以搵到錢，但後來想通，兒子大學畢業後終究要獨自面對人生，最重要是能找到自己熱愛的事情，父母管不到太多。而魔童於社交平台亦有分享與朋友組樂團和創作音樂的片段，遺傳父母的藝術細胞。