颱風樺加沙｜盤點歷年藝人打風悲慘遭遇　天台爆玻璃、水浸樣樣齊

超強颱風「樺加沙」襲港，全港市民進入緊張狀態，做足防備措施，希望將「樺加沙」帶來的威力減低。不少藝人紛都在家中窗戶貼滿膠紙的「防風陣」，亦有藝人分享落街買物資的「戰績」，事關不少明星過往打風都曾遇到悲慘遭遇，所以都要加強意識，做好準備。

2018年，颱風「山竹」襲港，森美家中原本放置在露台的冰櫃被強風吹倒，森美在風雨中急忙把放置在室外的冰櫃搬回屋內！除了屋內，森美住所外的走廊玻璃亦被颶風吹至爆裂。幸好森美早做好了預防措施，在家中窗上貼滿了膠紙。

森美急忙把被颱風吹倒的冰櫃由露台搬回屋內。（森美IG）

森美住宅外走廊玻璃破裂。（森美IG）

同樣是「山竹」，林峯家中的玻璃裂成碎花，他當時在社交平台還寫到：「這是一塊有責任心的玻璃，山竹過後，今天才裂。不過我家的玻璃貌似反射弧有點長，是被十字架封鎖了嗎？」

颱風「山竹」過了4日，林峯屋企的玻璃裂成碎花，他還笑稱「玻璃有責任心」。（IG圖片）

當年林峯家中的膠紙只是黏了一個小小的十字架，並非防風的米字型膠紙，看來工人姐姐同阿峯開緊玩笑。（微博圖片）

2023年颱風蘇拉襲港，農夫成員陸永的豪宅天台水浸，情況相當誇張。陸永老婆陳莉娜 (Reina) 於IG story分享了幾段短片，影住她寓所天台因為蘇拉帶來的暴風雨而水浸了，水位更浸高至小腿位置。Reina表示：「沖完涼上天台睇，爭少少水位就入屋。」浸得相當嚴重。她指出是因為其中一個去水位被狂風吹落的樹葉塞住了，導致去不到水就水浸了，管理員也有上去幫他們手，開水喉灌水落塞了那條渠，結果就通了。在他們一家人以及管理員努力清理下，搏鬥了近兩小時，終於清掉積水，天台其他也沒有再水浸。

今年颱風韋帕襲港，歌手旨呈住宅爆玻璃，一地玻璃碎，他透露是家中頂樓停車場玻璃爆裂，而自己住在南區，基本上對颱風是「食到應一應」，旨呈表示：「屋企大屋天台停車場嘅擋風玻璃全部破裂，而家我成個前花園都係玻璃！」被問到橫風橫雨要如何清理，他說：「而家都清唔到住啊，要等個風停咗先，而且愈嚟愈大雨啲玻璃周圍飛。」

歌手旨呈就表示自己的住宅爆玻璃，他更影住一地玻璃碎，發文：「Shxt……屋企爆玻璃」。（IG@andy3think）