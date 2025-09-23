颱風樺加沙｜氣質女神打風前送機 嫁初戀富商兒子超高大至少1米9
撰文：董欣琪
現年52歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。童愛玲在2003年與台灣富商王敦民結婚後，便淡出演藝圈，兩人育有一子，日前她到機場送兒子機，並曬出兩母子的合照，透露兒子將返英國開學，更感嘆道：「時間是不是在小孩不在家的時候過得特別快？還是當他們在家，把冰箱清空的時候？」
相中所見，童愛玲用Emoji遮擋了兒子的樣貌，但可見身形十分高大，目測至少190cm！據知童愛玲與富商老公王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人，拍拖3年就結婚，婚後育有一子王子毅，童愛玲曾透露兒子熱愛打籃球，早在16歲時就已經有6呎2的身高，更是NBA狂迷！
現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活，閒時相約好友聚會，又有愛犬相伴，原本住在市值近4000萬的港島南區海景豪宅，但去年年尾她就發文自爆搬離豪宅，並透露新屋距離南區不遠，相信是搬到同區另一豪宅，她亦曾曬出在家中打邊爐的照片，曝光新屋內景，可見環境相當舒適，採用落地玻璃窗設計，景觀開揚，屋內裝修簡約，客廳擺放了一張米灰色梳化，飯廳設有一張可坐至少8人的長方形木餐枱，空間完全不迫狹！
