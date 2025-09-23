王喜社交網發千字長文「遺言」指遭人陷害　在台灣行入死局走不到

王喜於2011年離巢TVB，近年他分別於台灣、英國等地居住，不時在社交平台分享生活點滴。今日王喜在社交網以《遺言一大版》為題發長文，不禁令人擔心他現時的狀況。

王喜在文中提到自己的台灣居留證將於明日 (24日) 屆滿，並聲稱上周18日抵達台灣後一直受到跟蹤，又指有人設局想陷害佢。早前王喜抵達台灣後已不時發布影片，影住街上的路人，聲稱那些路人就是跟蹤他的人。王喜指一旦居留證過期，就無法出境、使用網上銀行、工作等。

王喜在英國又遭遇不幸！（IG圖片）

王喜在社交平台突然表示回到英國，更指要被迫「吸食大麻」。(ig圖片)

王喜在文中表示：「唔怪之得，越接近9月24號，佢係就越嚟越貼近我雙臂能及嘅距離，包圍住我，佢哋唔係跟蹤監視我，係防止我離開呢度。只要我人在台灣，佢哋就可以製造、生產、發明一啲人證物證生物化學證據，證明我觸犯「緩起訴」嘅條件，依法改判長期監禁。隨著《跟監男女》全面浮面，明刀明槍企喺面前跟蹤監視，即係有嘢揸手，仲越揸越大條，畢竟，人在台灣，肉在砧板，要dna有dna，要血有血，要精有血。咁點解要送上門，公子獻頭呢？」直指有人要害他。

王喜自爆台灣兩度遭迷姦 身體重創需洗腎。

王喜最後寫道「無錢用、無屋住、無嘢食嘅我，無錢請律師辯護，無錢請律師提告嗰條佢哋出盡奶力保護嘅人。下次嚟呢個島度玩嘅時候，記得諗起：我係點樣死喺呢度。」說得相當恐怖，不少網民都擔心他會否出事。