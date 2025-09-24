于朦朧墮樓身亡死因成謎　前港姐亞軍：不要輕易進娛樂圈

前港姐亞軍王卓淇（Erin)不時透過社交平台分享日常趣事。近日，她就語重心長地以「沒背景資源的孩子不要進娛樂圈」為題，警惕想進入娛樂圈的年輕人要想清楚，因為明星這條路是很被動的，最好要有一技之長，以作為退路。

于朦朧墮樓死亡懶人包｜死因成謎疑點重重 疑遭潛規則被逼死

王卓淇是2014年港姐亞軍。（視覺中國）

在影片中，王卓淇表示：「最近，因為某些事件引起熱烈討論，然後大家就流行說一句話，就是沒有資本沒有背景的孩子，不要輕易進娛樂圈。」雖然，她並沒有指名道姓，但明顯地令人聯想于朦朧墮樓身亡一事。

于朦朧墮樓一事引起極大關注。（于朦朧微博圖片）

雖然，她是大致同意沒有資本及背景的年輕人，最好不要輕易進娛樂圈，但她就覺得此類的年輕人想進入娛樂圈不是不行，但最好要有一技之長：「如果在娛樂圈遇到一些事情你想拒絕或者你不想做一些東西，有技能可以有條後路去行，你隨時走都可以就不至於很被動去強迫自己做一些不喜歡的事情，這裡不一定在說潛規則，可能更多是很多社交。」

王卓淇拍片分享提醒年輕人想要進娛樂圈需想清楚。（小紅書圖片）

另外，以過來人身份分享經驗的她，提到在娛樂圈生存其實最重要的是懂得社交:「可能是要交朋友，要做超級多社交的，因為認識得人越多，人家開劇有合適角色才會想起你，所以我建議，現在想入娛樂圈的小朋友們，要留條後路給自己，讀好書，你的三觀更加清晰，你更知道自己想要甚麼，遇到不好的情況，你可以轉身就走 。」

王卓淇認為進娛樂圈最好要有一技之長。（IG@erin__kay）

雖然，王卓淇出身富貴家庭，爸爸是護膚品生產商，在東莞擁有面積五十萬呎的超級廠房，家人在海外有不少物業投資，而她在大角咀及廣州白雲區都擁有物業，絕對是有資本的小花之一。但她就在2021年離開TVB北上發展，成為抖音平台歌手，未知是否難適應娛樂圈工作，所以就轉投網台發展，更具有自由度。