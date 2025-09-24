林欣彤深宵直播崩潰求救　一臉驚恐：我死咗你認住邊個係殺人兇手

林欣彤（Mag）今日（24日）凌晨突然在Instagram進行直播，片中她以極度驚慌的聲音向正在收看的觀眾求救，Mag聲線抖震，明顯處於極度驚慌的狀態。她先是影住一名穿著黑色外套、留有鬍子的男子，再拍攝周遭的環境，從畫面推斷，地點似是醫院，但並非在香港。該名男子獨坐在房間角落，時而皺眉閉眼，時而冷眼看著Mag。

林欣彤突然直播，且似是生命受到威脅。（IG@maglam_）

影片中Mag的聲音顫抖，明顯處於極度驚慌的狀態，她主要影住一個男人。（IG@maglam_）

Mag未有透露身在何地，但從背景所看，似是外地的醫院。（IG@maglam_）

Mag在片中說：「我喺靈裡面我聽到佢做緊乜㗎。」又不止一次說：「得返我哋兩個人知道！」她連番呼籲觀眾將影片儲存低做紀錄，更重複幾次：「總之我有咩事死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！」以及「認住佢，佢想殺死我，佢想殺死我……」鏡頭只有一秒影住Mag，見她非常惶恐，其餘時間則影住該名男子，而對方則非常冷靜，之後更謂：「Calm down, calm down, ok la, ok la.」籲阿Mag冷靜，而片中另有一把聲音問：「What are you doing?（你在做什麼？）」

Mag看來非常驚慌，且聲線抖震氣喘，令人非常擔心！（IG@maglam_）

她連番呼籲觀眾將影片儲存低做紀錄，更重複幾次：「總之我有咩事死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！」（IG@maglam_）

然而，直播在最緊張的時刻突然中止，暫未知Mag的情況及發生何事，由於事態看來非常緊急及嚴重，令人極其擔心Mag的安全，不少網民都在其IG的帖文留言請求她報平安。《01娛樂》曾嘗試聯絡Mag，暫未獲回覆。

Mag重複：「認住佢，佢想殺死我，佢想殺死我……」但對方則非常冷靜，之後更叫Mag冷靜，而片中另有一把聲音問：「What are you doing?（你在做什麼？）」（IG@maglam_）