林欣彤崩潰求救經理人證情緒激動　兩年前稱已徹底擺脫情緒病藥物

現年35歲的林欣彤（Mag），今日（24日）凌晨時分突然在Instagram進行直播，片中她向正在收看的觀眾求救，聲線抖震，明顯處於極度驚慌的狀態。她先是影住一名穿著黑色外套、留有鬍子的男子，再拍攝周遭的環境，從畫面推斷，地點似是醫院，但並非在香港。該名男子獨坐在房間角落，時而皺眉閉眼，時而冷眼看著林欣彤。片段引起全網關注，網民除了擔心林欣彤人生安全之外，也有不少人擔心其精神狀態。

Mag看來非常驚慌，且聲線抖震氣喘，令人非常擔心！（IG@maglam_）

她連番呼籲觀眾將影片儲存低做紀錄，更重複幾次：「總之我有咩事死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！」（IG@maglam_）

林欣彤2010年參加無綫歌唱節目《超級巨聲2》，憑住飊高音翻唱 G.E.M.《A.I.N.Y.》以及台灣歌手A-Lin《愛請問怎麼走》獲讚賞，被網民貫以「小巨肺」之稱。林欣彤奪冠後一夜爆紅，由學生變被追棒偶像，加入英皇娛樂，首張個人唱片《Vocalist》獲得白金銷量並橫掃四大頒獎禮新人獎項，被寄予厚望成為容祖兒接班人。正當大家以為林欣彤星途璀璨之際，她卻不堪壓力患上情緒病及失聲，演唱會被逼取消；她更曾透露病情嚴重時，連自行進食都沒有氣力，要家人協助，令事業幾乎停頓。

長期受情緒病困擾的林欣彤，在兩年前，發文透露自己已經走出黑暗歲月，徹底擺脫情緒病，不需要再依靠藥物。「我終於徹底擺脫情緒病藥了💊👋🏻，好像有差不多十年了！處於黑暗，已經很久很久，一直只靠暗弱的一點光生存，直到那一點光都消失了，絕望了嗎。我已盡全力了，是我不值得上天眷顧嗎？」

林欣彤成為《超級巨聲2》冠軍後，一度被力捧做容祖兒接班人。（ig@maglam_）

林欣彤兩年前稱自己已經徹底擺脫情緒病，透露自己10年來靠一點弱光生存。（ig@maglam_）

「不，是上天知道，我有自己發光的能力🌟不只可以在黑暗中照亮自己，我還希望照亮身邊的人和物。無盡的黑暗，可能就是啟動你這個能力的條件，如果你正處於黑暗，我想告訴你，你將會很強大。還有，我想抱抱你，我知道很難，但請你相信，因為我切切實實地經歷了，我可以你都可以，不怕！#遇風霜其實天知難我不起 #結疤當傳奇」。

而林欣彤經理人回覆傳媒查詢時表示，多謝大家關心，透露林欣彤現身處英國，雖然是情緒激動，但是安全的，「她好擔心媽媽及狗狗，原本她以為可以盡快颱風前返香港，但最後未能上機，因為情緒激動安排她入醫院急症室。」