馬德鐘仔仔馬在驤演員新女友曝光　身材火辣陪男友出騷疑露點走光

現年57歲的馬德鐘是出名型男，他與老婆張筱蘭所生的獨子，現年27歲的馬在驤（Xiang）繼承父親高大帥氣的模特兒身材，身高超過190cm，最近就為Hermès於香港舉行的時裝騷演出。馬在驤大學時取得機械工程一級榮譽學士學位畢業，是一名學霸，讀書游水皆精。馬在驤一向鍾情外籍美女，兩年前曾與芬蘭金髮女泳手Carita Luukkanen拍拖並一起出席活動，張筱蘭曾公開大讚Carita是好女仔。不過，原來馬在驤已換了女友，近日他就帶同新女友出席活動。

馬在驤和Carita去廸士尼樂園。（IG圖片）

游泳是馬在驤和Carita的共同愛好。（IG圖片）

馬在驤日前為Hermès行時裝騷，他當日與父母以及新女友一起出席盛會，當時他的新女友並沒有會見傳媒，馬在驤與女友在海邊合照。其中有一張馬在驤女友的單人照，因為鏡頭高炒拍攝加上她右手伸高，出現露點疑雲，惹人遐想。他的女友五官輪廓看來有點像歐洲人，身材火辣。翻查資料，馬在驤的新女友名叫Shakila Mohazab，於IG擁有近2000名粉絲，她的主頁標註了一間模特兒公司的資料，原來她是一名演員，身高1米63，近年演出過三部電影。在Shakila的IG中，有大量福利美照，盡展她的驕人身材。

馬在驤與新女友Shakila Mohazab合照。(ig圖片)

馬在驤與新女友合照。(ig圖片)

馬在驤的新女友疑似走光。(ig圖片)

馬在驤的新女友身材火辣。(ig圖片)

馬在驤的新女友Shakila Mohazab。(ig圖片)