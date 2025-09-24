颱風樺加沙｜高䠷豐滿落選港姐70樓準備泡澡　驚覺浴缸水在晃動

撰文：吳子生
出版：更新：

颱風樺加沙正逐漸遠離香港，天文台今日下午1時20分改發8號東南烈風或暴風信號，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。

張玥曾參選2020年度亞洲小姐競選。

超強颱風樺加沙為香港帶來廣泛破壞，多區出現塌樹，而富麗敦海洋公園酒店亦被巨浪淹大堂，災後一地泥濘玻璃碎。在風暴期間，落選港姐張玥身處於70樓高層住宅的單位內也感受到颱風的威力，整座大樓似乎也被吹動得微微搖晃。當她望向浴缸時，驚訝地發現水面正不停地起伏搖晃，彷彿大海的波浪在室內翻滾，她在社交平台上載照片發文：「70樓想泡澡發現浴缸的水在晃動、飄飘成仙宮了家人們」

張玥曾參選2020年度亞洲小姐競選（香港賽區），當年以高䠷身材和突出外貌成為大熱佳麗，但最終未能進入前三甲，賽後曾坦言感到失望，認為自己應該能獲得前三名。

受颱風樺加沙吹襲下，浴缸水在晃動。

2024年張玥再次參加香港小姐競選。她以183厘米的高䠷身高和自爆100cm上圍成為焦點，身材比四年前參選亞洲小姐時更加豐滿。她在港姐賽事中順利通過首輪及次輪面試，並再度成為眾人關注的焦點。

張玥曾經參選過2020年度亞洲小姐競選。
2024年張玥再次參加香港小姐競選。
颱風樺加沙｜網紅施黛西航班取消　住酒店113樓: 跟颱風對尬颱風樺加沙｜泰妹楊雅文住村屋每次打風要堆沙包：啲水係咁湧入屋颱風樺加沙｜追風族罔顧人命遭譴責 凌文龍：救援人員都係生命吳海昕被指跳過中介私下簽約　被轟誠信破產：冇任何嘅影響蘇施黃嫌雪糕貴掟小販影片網上瘋傳　網民狂轟：真係極不尊重無綫小花度假大曬白滑逆天長腿　網民狂呼：長到砰砰聲
颱風樺加沙Ragasa
香港藝人動向