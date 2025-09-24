颱風樺加沙｜高䠷豐滿落選港姐70樓準備泡澡　驚覺浴缸水在晃動

颱風樺加沙正逐漸遠離香港，天文台今日下午1時20分改發8號東南烈風或暴風信號，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。

超強颱風樺加沙為香港帶來廣泛破壞，多區出現塌樹，而富麗敦海洋公園酒店亦被巨浪淹大堂，災後一地泥濘玻璃碎。在風暴期間，落選港姐張玥身處於70樓高層住宅的單位內也感受到颱風的威力，整座大樓似乎也被吹動得微微搖晃。當她望向浴缸時，驚訝地發現水面正不停地起伏搖晃，彷彿大海的波浪在室內翻滾，她在社交平台上載照片發文：「70樓想泡澡發現浴缸的水在晃動、飄飘成仙宮了家人們」

張玥曾參選2020年度亞洲小姐競選（香港賽區），當年以高䠷身材和突出外貌成為大熱佳麗，但最終未能進入前三甲，賽後曾坦言感到失望，認為自己應該能獲得前三名。

2024年張玥再次參加香港小姐競選。她以183厘米的高䠷身高和自爆100cm上圍成為焦點，身材比四年前參選亞洲小姐時更加豐滿。她在港姐賽事中順利通過首輪及次輪面試，並再度成為眾人關注的焦點。

