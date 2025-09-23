颱風樺加沙｜追風族罔顧人命遭譴責 凌文龍：救援人員都係生命

天文台已經發出「預警八號特別告示」，宣布今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，本港風勢將會增強。風暴期間，但仍有不少「追風族」無視政府勸告在岸邊體驗強風威力，一旦發生意外，消防員和警方不得不冒著風暴帶來的危險，投入救援行動，救出被困或發生意外的人士。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日早上最接近珠江口一帶。（天文台圖片）

這不僅浪費了公共資源，也大幅增加了救援人員的風險，可能造成更多不必要的傷亡。社會上普遍譴責這種在極端天氣下貿然出外尋求刺激的行為，市民應遵守政府的安全指示，應留在安全的地方。

有不少市民在岸邊感受風力。(香港01直播截圖)

凌文龍今日（23/9）現身香港電台電視大廈出席港台電視31《保監有道》啟動禮。對於「追風族」的行為，他接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得係好矛盾，首先我係唔會去追風先，但係我明白有啲人好想去感受，因為唔係咁容易感受大自然，變咗佢哋想去感受吓呢樣嘢，有呢個探索同體驗係特別嘅。」

凌文龍不贊成打8號風球到岸邊追風。（陳順禎攝）

凌文龍續說：「因為好多嘢係預計唔到，好多時就係因為咁樣而發生危險，你就要需要其他救援人員，要犧牲佢哋嘅人生安全去拯救你，同埋救援人員都有生命，都有屋企人。咁所以大家都知道，係唔想有事發發生。咁所以呢個問對我嚟講係好矛盾。咁當然我梗係偏向唔好搞咁多嘢啦。」

凌文龍今日出席港台電視31《保監有道》啟動禮。（陳順禎攝）

