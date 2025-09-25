被悔婚港姐季軍淡出多時被捕獲　55歲真實狀態震驚網民：還是才女

現年55歲的前港姐季軍梁佩瑚（Isabel），當年年僅19年參選1989年香港小姐入行，其後曾備受力捧，但因心直口快的性格，她自覺不適合在圈中發展，逐漸淡出幕前。梁佩瑚於2015年覓得真愛，與內蒙古地產富商郭雲飛在深圳打高爾夫球而結緣，兩人拍拖八個月後在海南島三亞舉行盛大婚禮，並將繼子視如己出，過住少奶奶的生活。近日，梁佩瑚竟罕有地公開露面，現身電影《731》的首映活動，其驚人的凍齡狀態，令人讚嘆不已。

日前，梁佩瑚驚喜現身電影《731》首映活動，雖然久未亮相幕前，但依然被眼利網民一眼認出。片中，梁佩瑚友善跟現場人士合照，束起頭髮的她，身穿一件簡約的黑色長身裇衫，配搭短裙及波鞋，打扮年輕有活力。雖然已年過半百，但梁佩瑚皮膚緊緻光滑，顏值、身型依然抗打，該網民寫道：「美人骨不在皮，36年前的甜妹季軍依舊美麗。保養得宜，五官依舊看出當年選美時的俏模樣。」

其他網民也對梁佩瑚的狀態表示震驚：「小巧精緻型」、「幼態臉真的老得慢」、「皮膚很緊緻」、「還很美，優雅」、「好漂亮，又有氣質」，激讚：「她保養得真好」、「她還是個才女」。

事實上，梁佩瑚不僅是凍齡美魔女，更絕對是一位才女。息影後，梁佩瑚重返校園，先後獲得香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位，她亦修讀過珠寶設計課程，更鑽研水墨畫及書法。自2001年起梁佩瑚創作了一系列愛情小說，至今已出版超過70多本作品，銷量不俗，才華洋溢。

雖然梁佩瑚曾在書中分享不少對愛情的看法，但現實中卻感情坎坷，她曾透露曾三度被悔婚，除了被騙錢之外，更在不知情下介入別人的婚姻，遭對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌，自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年，但幸好最終亦遇上真命天子。據知郭雲飛比梁佩瑚細1年，是一位內蒙古地產富商，2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，如今兩公婆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，生活幸福美滿！

