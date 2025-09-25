26歲女偶像閃現不足5分鐘離場　粉絲逼滿商場各樓層畫面驚人

內地人氣女星趙露思8月初時與經理人公司「銀河酷娛」鬧翻，演藝工作遭到停擺，轉移到小紅書及抖音經營直播，依然引來不少關注。而近日她就以代言人身份出席於西安某商場舉行的活動，久違公開現身的她引來上萬名粉絲到場支持，甚至乎逼爆各商場樓層，畫面相當震撼。但最終因考量到安全問題，所以她閃現不足5分鐘就離場，活動提前結束。

趙露思人氣依然強勁。（趙露思微博圖片）

趙露思雖然與經理人公司鬧翻，使其工作量大減，但人氣依然強勁。而是次她以代言人身份出席於西安舉行的活動，在活動開始前的凌晨時分已有粉絲聚集在商場門外排隊等候，待商場開門後粉絲們就有序地進入商場內，瞬間地各樓層都擠滿人，人山人海，畫面相當震撼，據悉現場聚集逾萬名粉絲，主辦單位更出動多名保安維持秩序，而恐現場發生危險，有多名保安更在活動內場用雙手護着圍板，避免粉絲的群聚力量影響令圍板倒下來。

有粉絲一早在商場門外排隊。（微博圖片）

各樓層擠滿人。（微博圖片）

而待趙露思現身時，現場歡呼聲不斷，她就用小跑動作火速登上舞台，並向各樓層的粉絲揮手打招呼，還擺出愛心pose ，親和力滿滿，隨後她就表示：「因為安全問題，所以呢我們可能要趕緊走啦，所以上面的寶貝們一定注意安全啊！謝謝大家。」閃現不足5分鐘就被多名保安護送下離場，而活動因此提早結束，足以證明她即使工作量大減，曝光率不高，但線下活動依然人氣十足。

保安合力護着圍板。（微博圖片）

趙露思閃現登場。（微博圖片）