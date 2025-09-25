五索飛日本使兩萬幾蚊坐商務艙　嬲爆大呻個位又細又窄：㷫呀！

現年35歲的「五索」鍾睿心（Rachel）今年初與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖已踏入第十年，並育有4名子女，五索更因而被封為「最強小三」。雖然五索曾表示因擔心出鏡太高調而惹來馬生不滿，但仍頻頻炫富，分享富貴生活。一向豪言「我住山頂，你哋住秀茂坪」的富婆五索，搭飛機必然是頭等艙或商務艙，日前她飛去日本時就選擇坐商務艙，但她就嬲爆拍片大呻個位又細又窄：「真係人生第一次搭飛機搭到差啲喊😤你哋試過未？波音777 -38 🚫打咩」

「五索」鍾睿心（Rachel）今年初與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情。（讀者提供）

五索育有5名子女。（IG@5kidsokma）

超強颱風樺加沙日前襲港，五索趁打風前出發日本，但受天氣影響，登機時間多次延遲，其後五索終於登機，但她就十分不滿。片中所見，五索身處商務艙，但她就大呻：「未見過咁樣嘅Business，兩萬幾蚊呢，去日本嘅Business Class，勁細囉隔籬個位，嘩，你睇吓窄到，冇位，癡線，撞晒手踭！大家冇乜事真係唔好搭國泰呀，架機又細，好彩係我哋自己公司畀錢，如果唔係嬲到爆炸，勁細、勁窄個位，其他Airline Econ Size可能都大過呢個，你睇吓，㷫呀！仲要無限Delay。」五索全程不時反白眼，又嘴藐藐，可見她十分不滿！

登機時間多次延遲。（IG截圖）

