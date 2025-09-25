最美千金機場罕有黑面眼神極不友善　因一事網民竟不鬧反諒解

現年34歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，素有「最美千金」美譽，自2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，一舉一動均成為外界焦點。婚後的超蓮並沒有翹埋雙手做少奶，反而更積極地發展個人事業，早前她還踏足影壇當上電影女主角，可謂瓣數多多。

何超蓮與內地男星竇驍近年屢傳婚變。（IG@laurinda_ho）

何超蓮近年積極地發展個人事業。（葉志明攝）

何超蓮早前還當上電影女主角。（IG@laurinda_ho）

何超蓮婚後增添女人味。（微博圖片）

儘管與竇驍近年屢傳婚變，但何超蓮似乎未受傳聞影響，頻頻地穿梭各地出席活動。不過，向來以甜美形象示人的她，近日出發前往米蘭的時候，卻被網民在機場捕捉到罕見的「黑臉」時刻，引發網上熱議。

何超蓮近日被網民在機場捕捉到罕見的「黑臉」時刻。（微博視頻）

眼神被指極不友善。（微博視頻）

近日有網民於社交平台分享在機場偶遇何超蓮的影片，片中超蓮將頭髮俐落紮起，精緻五官更顯突出。她身穿白色貼身上衣，配搭青春可人的短裙，大騷一雙白滑美腿之餘，也將她凹凸有致的身材曲線表露無遺。

全程笑容欠奉。（微博視頻）

心情好似欠佳。（微博視頻）

不過，網民的焦點卻落在她的表情上。在排隊等候辦理登機手續期間，何超蓮翹起雙手，面上流露出一股不悅的氣場，與平日笑容可掬的模樣大相徑庭。這張「黑臉」隨即成為網民熱討話題，有部分網民留言直指她：「顯兇，很難相處的樣子」、「眼神很不友善」、「大小姐脾氣又來了」，甚至有人將此與她的婚姻狀況聯想，謂「看起來過得不是太好的樣子」、「離婚了嗎」。

從其他角度的影片顯示，何超蓮面對鏡頭其實有報以微笑兼揮手打招呼。（小紅書）

還親自背著行李，毫無千金架子。（小紅書）

然而，也有另一批網民為超蓮平反。從其他角度的影片顯示，何超蓮面對鏡頭其實有報以微笑兼揮手打招呼，態度友善之餘還要孭着行李，毫無千金架子。因此，不少人體諒地表示，可能只是排隊時被近距離持續拍攝，感到不自在才會瞬間變臉，紛紛留言：「被對著拍誰會有好臉色」、「如果陌生人用手機直接對著你臉一直拍，你會好開心！？」欣賞超蓮的真性情表現。

何超蓮被封人生勝利組。（微博@何超蓮）

婚後大解放無懼老公呷醋。（IG@laurinda_ho）