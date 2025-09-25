女神配對計劃｜曾展望爆想揀女仔未拍過拖　葉蒨文：少少red flag

【女神配對計劃/葉蒨文/GM曾展望/羅毓儀YouTube】TVB戀綜節目《女神配對計劃》播畢將近半個月，但熱潮仍沒有減退。《女神配對計劃》中多對CP，關嘉敏和Matthew，梁敏巧和Matt等人於節目後仍然不時開直播聊天成為討論焦點。日前羅毓儀邀請林俊其、李芷晴、葉蒨文和GM曾展望到其個人YouTube頻道玩遊戲「殘酷二選一」，也透露出他們各人的感情價值觀。最有趣的是，雖然葉蒨文和GM曾展望被公認為最合襯的一對，但他們選擇的答案竟然全部都不同！



曾展望思路與其他人好唔同。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

節目的第一條問題：「如果是你的對象，你會選擇？1.矮，但顏值高 2.高，但很醜」葉蒨文選擇了答案2，而曾展望選擇了答案1。第二條問題是：「你願意⋯⋯1. 承擔戀愛中的委屈與誤會去保持關係 2. 坦白，但可能導致分手。」葉蒨文和GM曾展望同樣選擇了答案2。不過，曾展望也分享：「我幻想係2，但有時會唔小心1咗。我覺得冇咁極端，將所有委屈或者擺喺心入面，但係有啲嘢可能我唔講，個女仔可能唔知。但係你啱啱問我，我領向更加坦白。」葉蒨文也笑說：「佢想，但係做唔到。」

葉蒨文望向曾展望，曾展望耳仔都紅晒。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

到第三條問題：「你更願意接受對方⋯⋯1. 有許多戀愛經 2. 完全沒有戀愛經驗」，曾展望就選擇了與其他人不同的答案2 。眾人覺得，另一半有戀愛經驗的話，會更懂得與自己相處，更易磨合和接受彼此，更會珍惜對方。曾展望持相反意見：「第一次㗎，佢跟你咪OK囉。tune得好咪OK囉。」葉蒨文馬上說：「寵物咩？！」

曾展望持相反意見：「第一次㗎，佢跟你咪OK囉。tune得好咪OK囉。」葉蒨文馬上說：「寵物咩？！」（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

之後，曾展望補充自己的觀點：「佢第一次拍拖對呢樣嘢咩都唔熟悉，期望又唔係好高。」葉蒨文笑言：「好想知GM諗咩，少少red flag。」曾展望續說：「我嘅諗法係，反正大家都要夾，可能第一次冇乜經歷，咁咪好易夾囉。」李芷晴說：「可能佢第一次拍拖要搵完美男朋友。」曾展望：「佢已經搵到啦！」

曾展望持相反意見：「第一次㗎，佢跟你咪OK囉。tune得好咪OK囉。」葉蒨文馬上說：「寵物咩？！」（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

曾展望好理性。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

曾展望好理性。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

第四條問題：「你更願意⋯⋯1. 為愛情放棄事業 2. 為事業放棄愛情」。葉蒨文選了答案1，而曾展望選擇答案2 。曾展望解釋：「我純粹覺得，如果放棄事業，最尾愛情都會冇埋。我覺得男仔同女仔會唔同，如果男仔嚟講，如果事業搞唔好，最尾伴侶都走人㗎啦，因為有啲責任要男仔去負。」

曾展望解釋嘅原因都好合理。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

曾展望與葉蒨文想法好唔同。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

曾展望與葉蒨文想法好唔同。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

曾展望與葉蒨文想法好唔同。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）

曾展望與葉蒨文想法好唔同。（YouTube截圖/羅毓儀 Yuki）