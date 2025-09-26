向太爆同頂流女星初見面情景　對方一行為舉止令她卻步唔敢簽

影視大亨向華強的太太向太陳嵐近年活躍社交平台，不時拍片分享舊日往事及昔日秘聞，吸引不少網民關注。然而，近日她就自爆與「神仙姐姐」劉亦菲初相識時的情景，在她身上看見了許多變化，更激讚對方在圈內口碑很好，從未聽過有人說她壞話。

向太陳嵐近年活躍社交平台。（影片截圖）

向太在影片中透露，在劉亦菲14歲的時候，她的媽媽就帶她來香港與其見面，剛見面就已經覺得對方與眾不同：「她的氣質是不一樣，她又會彈鋼琴，又會騎馬，唱歌也不錯，然後她的談吐、出場給人家感覺就是很有修養很有氣質，年紀小小你都可以看得出來，你在很多方面的造詣，會讓你自然而然的有氣質，這是富養的結果。」認為劉亦菲的媽媽養出這麼優秀的女兒，是她見過富養女兒最好的典範。

雖然，當時劉亦菲已經這麼優秀，但向太依然沒有簽下她當藝人，原來固中有原因：「因為她14歲全身名牌，然後跟我說 『姨，我要你把那個化妝師給我叫來，幫我化個妝，然後我要去那個造型師那邊，我去弄個頭髮。』你當時見到一個小女孩這樣跟你講，你怕不怕，就是她的思想那時候還沒成熟。」

劉亦菲與媽媽劉曉莉。（微博圖片）

劉亦菲長大後性格改變了許多。（視覺中國）

而待劉亦菲長大後，她確實有了很大的改變，或許因為體會到真正社會環境，所以磨平了她的性格，當然也跟她媽媽有關係，向太表示：「她媽媽其實都有輸出一些正確的觀念給她，她才會有改變，總是要有人教唄。當她知道就是其實劇組裡面誰都不容易，她就不會說裝個大小姐了，不是以前那種嬌嬌女的感覺。」因為知道拍戲辛苦，令她更學會了懂事：「她會體會工作人員的苦啊，她自己會很準時，不會讓人家等啊，她真的很敬業，就是她被她媽教育的很懂事，她在圈內真的口碑很好，我沒聽說過甚麼講她壞話的人。」所以向太從小看着劉亦菲長大，認為真正的富養其實跟錢沒有關係，是和媽媽付出的精力跟精神有關係。