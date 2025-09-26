八両金被傳患癌後近況曝光　八両仔顏值飆升成焦點用兩字形容爸爸

現年71歲的八両金（葉競生），90年代憑著招牌冬菇頭、獨特外貌獲周星馳垂青，出演過電影《算死草》、《行運一條龍》、《喜劇之王》、《食神》等電影，令人留下深刻印象。近年，八両金事業重心轉往內地，不但自資開拍網絡電影，還加入直播帶貨行列，傳聞單是一個月淨登台收入已高達20萬，撈得風生水起。不過早前他卻被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，甚至說他罹癌，八両金當然立即闢謠。近日，他和兒子「八両仔」葉小霆一同接受訪問，曝光近況。

訪問一開始，八両金即以《食神》中的經典金句「爭咩啊爭，溝埋嚟做瀨尿牛丸啊笨」打招呼，即時勾起影迷的集體回憶。他透露現時與兒子定居廣州，享受著父子時光。談及「八両金」這個藝名由來，他指表示自己本名其實是姓葉，是當年他很喜歡戴金，全身戴了很多條，結果有次有個副導演就說，「你嘅金有無八両啊？」，「八両金」就是從那時開始說起。

八両金說他是正宗福建人，20多歲便來港打拼，至今已經50年，至於後來是如何加入周星馳劇組？他說：「我初初在電影裡面都係扮啲壞人角色，然後星爺有部電影《食神》，我初初都有啲驚，我咁嘅樣點拍啲靚仔，點拍啲笑片，佢話得架，跟住就連續拍咗好多片。」八両金更憶述，當年拍攝《食神》時，星爺決定用其藝名，「我說可以啊，結果一出來，犀利囉，整個香港都震曬，之前用我真名係無人知道嘅。」

主持問到八両仔，爸爸在他心目中是一個怎樣的人，八両仔充滿敬佩地說：「爸爸係一個好勵志嘅人，拍咗電影30多年，跟住現在去創業，每朝8點多就開始返工，無一日係停過，係好勤力。」八両金直言自己肯定不能停下來，因為一停，腦袋就會生鏽了，所以他每天都要走路跑步，將幽默喜劇帶給所有觀眾，見到每個人笑到哈哈聲，自己都會開心。

片中，八両金一改以往頸掛招牌粗金鏈的土豪形象，換上一身醒神的粉紅色西裝，雖略見眼部浮腫，但說話依舊中氣十足，且面色紅潤，精神飽滿，更添幾分和藹可親。網民紛紛大讚：「仲創業，佩服」、「都好精神喔」；不過，許多網民則將焦點放了在八両仔身上，笑指幸好不像爸爸，身穿白西裝、留著一頭長卷髮的「八両仔」，五官深邃立體，帶點混血星味，與爸爸的形象大相逕庭，讓一眾網民為之驚艷：「他兒子應該是基因突變那種帥呢」、「他兒子好帥啊」、「仔仔好帥氣」、「仔仔好靚仔，一啲都無老竇嘅特點」；大讚：「佢個仔出乎意料地幾靚仔」。