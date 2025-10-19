專訪｜「AV界才女」紗倉真菜爆創作路心情　15歲初嘗：慢慢喜歡上

日本AV女優予人一種既近且遠的感覺。她們為了夢想而獻出自己去拍攝影視作品，鏡頭後卻與常人無異，忙碌於自己的生活。今年32歲的紗倉真菜（紗倉 まな）於2012年踏足AV界，至今已拍攝了超過100套作品，是為業界當中的前輩。除幕前演出後，紗倉真菜亦是一位有名的小說寫作家，例如有被改編成電影的《最低。》、《凹凸》、《身為高專生的我和世界邂逅只是個天職》等9部作品，而且她的作品在日本更相當受到歡迎。



紗倉真菜被稱「AV界才女」有原因，其實已經前後寫過9本散文，小說。（陳順禎 攝）

紗倉真菜有「AV界才女」之稱。（陳順禎 攝）

1. 紗倉真菜是一位AV女優，也是小說家。最初是因為什麼原因而開始寫小說？

開始這一行業後，經常寫blog，SNS（泛指社交媒體），然後從中培養了寫作興趣，之後就成為了開始寫書的契機。手上這一本書，是6月底發行的新書散文集，已經是我的第9部作品。

紗倉真菜早前出席澳門PinkD娛樂博覽。（陳順禎 攝）

2. 寫作興趣由何時開始？

開始寫作，是在高專生時開始。高專生是15至20歲。那時候要寫很多報告，當然內容不一樣，但那時曾經被人稱讚過，寫作速度很快，還可以寫很長的文章。所以由那時候，開始認識到寫作對我來說不是一個難事，就以一個開放的態度寫作。慢慢就喜歡上寫作，而真正投入寫作，就是真正長大後開始。

紗倉真菜早前出席澳門PinkD娛樂博覽。（陳順禎 攝）

3. 怎樣取材，決定寫作主題？

有些是自己想的，出版社的編輯也會給意見。每一次都會聽取意見去寫作作品。你有留意到我有不同主題的作品，我很開心。

4. 寫作一本書需要多久？

因應不同主題，所需時間相差很大。有些三個月寫完，有些則要一年兩年。（三個月寫完，速度非常快）哈哈，當然三個月是一個很短的時間，但未必每次都這麼快，但寫作的時候很投入，感情愈來愈豐富的時候，就會寫得較快。

紗倉真菜喺行內都好受歡迎。（陳順禎 攝）

5. 2017年書本《最低。》被改編成電影，當時心情是怎樣？

寫作《最低。》時，沒預料過會被拍成電影，當然感受是很驚喜，很開心。也要多謝電影監督瀨瀨敬久導演，挑選了這部作品。也很榮幸可以被提名，去不同的電影節。我覺得自己作品可以脫離文字框架，成為另一個形式的作品，是非常之特別的一件事。回望這個過程，也覺得很興奮見證作品的新樣子。

6. 被邀請出席《PinkD紅粉娛樂博覽》，心情如何？

心情特別，我在AV女優這一行業已做了14年，也算是業界中的前輩，所以平時很少有機會，可以與比自己更為前輩的藝人一齊參加。今次《PinkD紅粉娛樂博覽》中也有很多現役AV女優，同時有一位我很尊敬的前輩蒼井空小姐。希望可以與這位我很尊敬的前輩一趟站在舞台上見大家。同時澳門也是我人生之中第一次到訪，非常之期待。

紗倉真菜喺行內都好受歡迎。（陳順禎 攝）

7. 對香港男性的印象？

對香港男性的印象，是源自於香港的粉絲。覺得香港的男士很有紳士風度，很溫柔而且細心。對於自己的感情，他們很直接，會直接說：「我很喜歡係，我很支持你。」

8. 理想中的男性是怎樣？

我很容易會愛上一個人。因為我有一隻愛犬，如果也喜歡小狗的話，我覺得會加分。

紗倉真菜喺行內都好受歡迎。（陳順禎 攝）

紗倉真菜有「AV界才女」之稱。（陳順禎 攝）

紗倉真菜話想同Tyson Yoshi合作。（陳順禎 攝）

紗倉真菜被稱為「AV界才女」。（X@sakuramanaTeee）

紗倉真菜在行內十分有名。（X@sakuramanaTeee）

紗倉真菜出過9本書。（X@sakuramanaTeee）

紗倉真菜在行內十分有名。（X@sakuramanaTeee）

紗倉真菜被稱為「AV界才女」。（X@sakuramanaTeee）

紗倉真菜被稱為「AV界才女」。（X@sakuramanaTeee）

紗倉真菜入行已有14年，可謂是「見多識廣」，認識各種不同的男性。順利成章，對男性也是觀人於微！專訪中，將5張香港娛樂圈「男神」梁朝偉、陳冠希、Tyson Yoshi、林家謙、馬國明給她觀察，雖然她表示，對5位都相當陌生，但她第一眼就發現梁朝偉是一位十分愛家的人，更直言「睇中」Tyson Yoshi，力邀他合作！