熱氣球何小姐網上同人駁火　苦主要求對質即收聲：你識玩法律漏洞

早前因熱氣球節而在網上爆紅的「苦主」何小姐（Dreamy，又名Botan），因字字珠璣而被人留意，除了被網民發現她原來是美食網紅外，還被人揭發不少「黑歷史」。何小姐爆紅後藝人陳佩思指找了她14年，雖然何小姐有找陳佩思道歉兼解釋失蹤原因，但因為她的解釋太牽強、太狗血，所以陳佩思並不接受其道歉。另外還有Josephine，她亦有於網上現身留言，但亦因為何小姐的解釋太像「八點檔」的劇情及要她私下聯絡，Josephine堅決公開拒絕何小姐。

熱氣球何小姐向陳佩思解釋走數原因 畀人呃錢拍檔死埋勁似狗血劇

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

陳佩思叫何小姐唔好再用一同技倆呃人。（IG@pancychan）

除了陳佩思及Josephine，網上愈來愈多苦主現身，其中一位任職司機的苦主Ming現身於留言中，與何小姐駁火。Ming與何小姐各執一詞，到底為了什麼而開火？原來是有關騁請問題，Ming又指向勞工處求助但敗訴，而敗訴的原因則是何小姐懂得走法律漏洞：「頭先你又請我，而家又話包車，你到底邊句真，勞工處係要我攞強積金證明呀！你呢個騙子，騙了一年公司都冇比我哋入職我哋先輸！咁我哋唔係受害者，你識玩呢啲法律漏洞，係你的聰明，我冇亂講我所有的我都有截圖，而你呢只會講一啲你有利的嘢。」

除了陳佩思及Josephine，網上愈來愈多苦主現身揭發何小姐。（網頁截圖）

苦主Ming希望可以與何小姐公開對質，但她突然安靜下來不作回應：「對你的行為咁理直氣壯，不如叫晒所有人一齊出來，順便你又可以平反唔駛浪費大家的時間。」