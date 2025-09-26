曾比特疑過檔「英皇」獲霍汶希宣傳　曾傳不滿遭「環球」冷待

「爆炸頭」曾比特自2022年參加內地綜藝節目《聲生不息》後成功打開內地巿場，還參加了真人騷《披荊斬棘》使其人氣急升，現已明顯地將重心擺放在內地發展，做得有聲有色。然而，近日「金牌經理人」霍汶希（Mani)在微博的一個舉動，讓不少網民猜測曾比特似乎有可能加盟「英皇娛樂」，成為天后容祖兒的師弟。

曾比特在內地非常受歡迎。（曾比特微博圖片）

中秋佳節將至，內地將陸續舉辦多個慶祝活動，其中一個就是在澳門舉行的「2025灣區升明月大灣區電影音樂晚會」，而霍汶希過往都會在微博為自家藝人出席的活動作宣傳，但今年卻罕見她上貼曾比特的照片並Tag其名字作宣傳，然而這個舉動被不少網民懷疑，猜測他未來應該會加盟「英皇娛樂」，再加上近日他又擔任陳慧嫻（英皇歌手）位於佛山舉行的演唱會嘉賓，種種行為舉止意味着與「英皇娛樂」有關係。

曾比特擔任陳慧嫻演唱會嘉賓。（影片截圖）

霍汶希罕有地幫曾比特宣傳。（微博圖片）

而有網民就指出曾比特未來如加盟「英皇娛樂」其實也很合理。因為「英皇娛樂」擺放不少資源在內地發展，而他已在內地具有知名度，「英皇娛樂」根本不需再為他重新鋪排，再加上他唱歌了得，在香港亦有知名度，而「英皇娛樂」極需一個可以繼承參與香港頒獎禮的年輕男歌手，他無疑是很好的選擇。

曾比特曾傳出不滿現時唱片公司「環球唱片」。（曾比特微博圖片）

曾比特自2019年參加節目《全民造星2》後，隔年就加入「環球唱片」，但在香港發展兩年後，在2022年就被公司安排將重心轉移內地發展，有傳他不滿公司安排覺得被冷待，北上工作公司亦只派一名助理跟隨，參加《披荊斬棘》時更抽起該名助理，所有的事情都要他自己與節目組交涉處理，就連宣傳影片亦要他親自操刀。據悉，他曾向公司表達不滿，可惜未遭理會，而在2021年他才與「環球唱片」簽訂三年合約，算一算約滿時間亦差不多，有可能會萌生去意。

曾比特近年在內地發展。（曾比特微博圖片）

而就該事件，《香港01》就向霍汶希求證，他表示：「我好欣賞佢喺舞台嘅感染力，同埋音樂感覺方面唱live佢都唱得好好。」據悉，有不少唱片公司看好曾比特的潛力，已陸續向其招攬，而「英皇娛樂」都是其中一份子，霍汶希就表明希望雙方能有機會合作：「我哋公司一直都好欣賞佢，好想同佢合作嘅，努力中，希望有機會合作。」