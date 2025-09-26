方媛傳懷男胎親視察貴族式月子中心　多人身後護隨顯天王嫂氣勢

天王郭富城將第三度做爸爸，妻子方媛雖挺着巨大孕肚，但其在孕期內勤力做飲食管理之餘，還堅持做瑜伽，四肢纖瘦，狀態非常之好，有傳今胎懷的是男孩，預產期在10月份。然而，近日就有網民在香港的知名聖貝拉月子中心巧遇她，身穿白色系打扮的她，身後有多名工作人員全程護隨，排場十足有氣勢。

郭富城將第三度做爸爸。（IG圖片）

從網上曝光的照片可看，身穿白色系打扮的方媛，手提着輕便物件，零遮掩現身月子中心，其身後有多位身穿制服的女性工作人員跟隨，在大家的護隨之下，顯得她氣勢十足，果然有天王嫂的排場。

而方媛此行被不少網民推測應該是親自視察該地方，據有關報導指出，郭富城更為愛妻預訂了長達56天的女王級別療程套餐，傳費用近200萬港元。

方媛孕期內還還堅持做瑜伽。（微博圖片）

排場十足。（微博圖片）

聖貝拉月子中心在內地有「最貴月子中心」之稱，其在幾年前才在香港設立分店。據指，該月子中心分有「經典、別緻、女王」三種療程套餐，分為28天、42天及56天，費用最便宜由16.88萬港元起跳，具體價格將因房型、服務特內容而有所調整。

有傳方媛這一胎懷男孩。（方媛微博圖片）

該月子中心收費如此高昂，據指母嬰會入住月子中心設於的第三方高檔酒店，亦有部分設立於獨立別墅，陪月員24小時一對一服務，每對母嬰設有兩名陪月員，全日無間斷照顧。而郭富城早前接受媒體訪問時，表示在10月4號-5號完成成都演唱會後就會放一個月長假，專心陪伴愛妻待產，揚言要做一個好爸爸及丈夫，看來很看重這一胎。