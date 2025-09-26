狄龍孖譚俊彥父子檔「口下不留情」　爆有心病︰好怕我打電話畀佢

狄龍，譚俊彥兩父子今日（26/9）父子檔出席TVB節目《家傳之「保」》記者會。譚俊彥在台上表示，節目為他安排體驗爸爸狄龍年輕時曾任職裁縫的經驗，他從親自為爸爸度身時，發現他手臂上的舊患，領略到爸爸年輕時拍戲的辛酸。



狄龍大哥和兒子譚俊彥出席節目記者會。（林迅景 攝）

狄龍大哥，太太陶敏明和兒子譚俊彥一家出席節目記者會。（林迅景 攝）

狄龍大哥和兒子譚俊彥接受訪問時，兩人互動十分有趣。狄龍處處對兒子譚俊彥「口下不留情」。譚俊彥表示，拍攝時希望狄龍不要太辛苦，狄龍卻說：「佢好多限制我，唔畀我太辛苦！話我見到鏡頭時太着力。我話，人哋咁遠嚟到做嘢，人哋要養家，如果我唔着力，人哋會好失望。」

狄龍大哥，太太陶敏明和兒子譚俊彥一家出席節目記者會。（林迅景 攝）

譚俊彥又表示，爸爸狄龍不喜歡電話跟身，直言現時因為要睇孫仔的照片才換了智能電話。譚俊彥正要解釋替爸爸開台買新電話之際，狄龍就插話：「佢呢，有一個心病，好怕我打電話畀佢。佢亦都好唔鍾意打電話畀我，都係通過媽咪話畀我聽，要飲茶，食飯啦。佢而家驚咗我！」譚俊彥說：「佢有威嚴。」

譚俊彥又表示，自己入行時經常被說拘謹，也可能傳承於爸爸。不過，兩人也解釋說，因為譚俊彥平時工作忙碌，所以爸爸狄龍才會傾向透過譚俊彥太太溝通。問到，兩人相隔多久通一次電話，狄龍回答：「一個月啦，一個月多啲。因為佢做嘢好忙，如果不停騷擾佢⋯⋯」譚俊彥：「我老婆條一個好好嘅橋樑。」

狄龍大哥和兒子譚俊彥出席節目記者會。（林迅景 攝）

狄龍大哥也十分語重心長，坦言不需要兒子的時間，只想他多些陪伴家人，孫仔和專注工作。譚俊彥又補充：「佢有進步，以前呷醋佢唔講㗎。」問狄龍，會否贊成孫仔入行，他回答：「我如果有眼睇得到，我都多謝你啦。我相信佢哋嘅天份嘅。」

其實譚俊彥好關心狄龍大哥。（林迅景 攝）