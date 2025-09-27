息影性感女神獨坐街頭傾電話被一眼認出　網民吐槽如普通大媽

現年57歲的邱淑貞是一代性感女神，她於1987年參選港姐之後加入娛樂圈，拍完無綫劇集《新紮師兄1988》之後便進軍影壇，憑電影《赤裸羔羊》大尺度演出奠定其性感女神地位。邱淑貞於1999年與億萬富商沈嘉偉結婚後便淡出幕前，與老公育有三名寶貝女兒，成為人妻人母後她全力照顧家庭相夫教女，鮮有在幕前出現。近年她不時會陪伴有最美星二代之稱的大女沈月出席公開活動。

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角之間非常突出。（《賭神2》電影截圖）

邱淑貞是不少人心目中的性感女神。（《赤裸羔羊》電影劇照）

邱淑貞與老公以及三名女兒。(微博圖片)

近日有網民於銅鑼灣拍片時偶遇邱淑貞、表示：「剛才在門口應該是邱淑貞小姐，就是I.T的老闆沈先生的老婆，很好笑在門口，但她戴了口罩，見到上面都認得到她，看樣子都認得到，啲靚女特別易認。」該名網民在銅鑼灣拍攝YouTube街拍片時，在潮牌時裝店門外影到一位紮起頭髮戴着口罩，身穿黑色上衣配淺藍色牛仔褲的女子她身擺放了一個潮牌包包，獨自坐在店舖外傾電話。片中的女子雖然只露出雙眼且打扮樸素，但網民一眼便認出她是邱淑貞。身為息影明星的邱淑貞警覺性以及對鏡頭敏感度都非常之高，她察覺到網民拍片，一度眼定定望向鏡頭。然而竟有網民吐槽：「和坐在街邊大媽分別不大，不過有錢有名氣而已」。

邱淑貞坐在街頭傾電話。(影片截圖)

