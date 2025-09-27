關智斌啟德騷獲容祖兒打長文激讚　昔日拍檔張致恒留言勁酸

關智斌（Kenny）假啟德體藝館舉行一連兩場的《The Endless Adventure Live in Hong Kong》昨晚（27日）開鑼，人緣甚好的他獲老闆楊受成夫婦、經理人霍汶希、「龍虎豹」好友蔡卓妍、鍾欣潼、容祖兒、還有周家怡、泳兒、吳千語與丈夫施伯雄等捧場。全晚Kenny施展渾身解數，勁歌熱舞，大騷苦練多時的肌肉，誠意十足，獲全場觀眾激讚，好評如潮。然而，昔日Boy'z的拍檔張致恒（Steven）卻在社交平台留下充滿「酸味」的感言。

反應勁好！（IG/@yungchoyee）

勁多驚喜！（IG/@yungchoyee）

關智斌為是次演唱會可謂搏到盡，不僅苦練歌喉舞技，更嚴格控制飲食操出一身鋼條肌肉。完騷後，容祖兒更打了長文力讚關智斌，寫道：「今晚看了一場令人感動的演出，一路上有幸見證他的努力，他不留遺憾地為自己的夢想而努力，在每一個環節都施展渾身解數，在場的我被感動了好幾次。六年前上天只給他40天準備，舉行他首次的紅館個唱，當時的他戰戰競競地完成了，成績單絕對見得人。但我相信山羊座的他，當時一定看到可以做得更好的空間，今次，有更充裕的時間，他不給自己留半點退路，日操夜操。偷偷苦練那些能人所不能的高難度動作，我今晚每一聲尖叫都是我對他由衷地敬佩，但我就是喜歡他的整個人的作風，一點都不喧嘩不張揚，跟他完美的身材一樣，很耐看很紮實。」，她又稱自己哭得死去活來：「總之今天的他已經衝破了表層的帥，是一個真正長大了的彼特潘，最重要的是，他仍然那個又善良又真誠又努力的關斌！恭喜你 你做到啦！你的努力一點都沒白費！Proud of you ❤️明天繼續加油！ @kennyjr」

為啟德騷超級努力！（IG/@kennyjr）

不過，有網民仍稱「冇咗張致恒就唔係童年回憶」，而張致恒回覆：「但係有我可能係個負累呢。」而張致恒出道以來將一手好牌打爛，早年曾爆桃色新聞，又多次被指欠債，形象插水影響演藝事業。張致恒近年頻頻轉工，曾在食店、地盤、成人用品店工作，之前曾透露做寬頻拉線工人。張致恒之前表示舊租約到期，未搵到平租單位，在社工建議下，最終要入住庇護中心，卻因中心只收容女性和小孩，一家人被逼分開生活。