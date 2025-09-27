吳浩康遭網民曝私信錄音因一事忍不住鬧對方　反獲讚有禮貌態度好

現年42歲的吳浩康（Deep）於2022年3月與郭思琳奉子成婚，同年9月迎來囝囝「撐撐」，組成三口之家，吳浩康亦肩負起養家的重任，全力賺錢照顧老婆和囝囝。去年12月吳浩康宣布離開合作20年的英皇後，為了賺錢養家，一日打幾份工，更不怕辛苦去做地盤工，即獲讚有承擔，能屈能伸值得尊重，獲封為「職安真漢子」，成功建立了顧家好男人形象。

歌手出身的吳浩康雖然忙於工作賺錢養家，但他並沒有放下對音樂的熱愛。昨日有網民於社交網分享了一段他與吳浩康的對話內容截圖與錄音，從截圖可見，該名網民表示想跟吳浩康學唱歌，問他的收費如何。事隔一日吳浩康沒有回覆，該名網民再追問吳浩康為什麼不回覆？是否在地盤開工中？之後又發了兩段自己唱歌的錄音給吳浩康。此時吳浩康終於回覆他，以錄音回覆說：「唔好意思呀，你方唔方便唔好send呢啲野黎呀？喂我依家有野做緊，跟住我見到個電話響諗住聽下你講咩野，你打黎唱歌，你咩事呀？」該名網民出post寫道：「俾吳浩康x 贏咗99%香港人😂唔好嬲啦牙deep 我知你都係眼紅我唱你首歌好聽過你 所以先至嬲嬲豬😭」，惹來網民討論。不少網民都罵po主好無聊，騷擾到吳浩康，又大讚吳浩康好有禮貌態度好。而吳浩康本人亦有留言表示：「我諗唔使我出聲，感謝大家」。

