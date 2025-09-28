王晶爆舒淇初來港飯局價高達呢個數　遭影帝看中強行改劇本加床戲

香港著名導演，現年70歲的王晶最近在社交平台拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，引起不少關注，最近王晶就拍片大爆影后舒淇一些鮮為人知的往事。舒淇前日 (26日) 於第30屆釜山國際電影節奪得競賽單元「釜山獎—最佳導演獎」，憑首部自編自導電影《女孩》便獲得殊榮，揚威國際，震撼一眾華語影迷觀眾。舒淇於得獎後發表感言時，公開向同為導演的丈夫馮德倫致謝：「感謝投資方、我的父母、以及一直包容我的丈夫，他娶了一個不經常在家的女人！」在台上高調放閃。

舒淇在得獎感言中提到丈夫馮德倫，感謝他支持與包容。（直播截圖）

舒淇於社交媒體分享手捧獎座的相片。（舒淇IG圖片）

馮德倫分享舒淇手捧釜山最佳導演獎獎座的相片祝賀愛妻，更笑言屋企冇位擺。（馮德倫IG截圖）

舒淇在演藝事業上大放異彩，王晶日前就拍片爆料舒淇初入行的往事。王晶在片中提到舒淇當年未成年便離家出走，原因是難忍她爸爸家暴。王晶說：「她在16歲的時候，她就在台灣拍了一輯相當性感的照片。她還拍過一些其他的東西，因為她當時跟隨的一些經理人也不是說……也不算存有惡意，但算是較低級的經理人。」王晶指自己當年僅憑着雜誌上的一張照片，便認定舒淇是可造之材，覺得舒淇擁有獨一無二的特質，決心要把她簽到旗下。

王晶又再爆料。(影片截圖)

舒淇來香港發展前，在台灣已拍過不少作品，當中大多以裸露戲為主，她未成年時就接拍了三級片《靈與慾》，王晶大爆該片的男主角及老闆就是台灣影帝兼江湖人士柯俊雄。王晶說：「柯俊雄年輕時，在台灣可以說是第一號男小生，很出名、很紅、很靚仔，演技也非常好，但是越老呢，就越變成一個壞人。一來他是江湖人，又經常做那些台灣藝人那些什麼會的會長啊，私生活很糜爛。他曾經娶了台灣最漂亮的女人叫張美瑤，他沒有珍惜，老了就變成一個挺壞的人。」王晶指柯俊雄在該電影中是飾演男主角的爸爸，卻因為看中舒淇而故意改劇本，將劇情寫成舒淇愛上他，甚至加了幾場床上戲。王晶直言有看過該片：「真是肉酸到不得了，根本就是『抽水』。」

舒淇與柯俊雄合作拍攝限制級電影《靈與慾》於1998年上映。（圖／翻攝微博）

王晶其後發掘了舒淇來香港爆紅，但舒淇與柯俊雄當時仍有不少片約，柯俊雄得悉舒淇在香港走紅後便突然冒出來，要求舒淇繼續拍他的戲，更為此而打官司。王晶說：「我們支持她 (舒淇)，跟柯俊雄打官司，在法庭上贏了對方，因為舒淇簽約時還不夠17歲。」柯俊雄不滿法庭判決，仍不死心，還找人恐嚇舒淇當時的經理人文雋，最終靠王晶找猛料人士擺平了事件。

王晶拍片講舒淇。(影片截圖)

王晶又指舒淇當年深受一些富豪老闆的歡迎：「當時好多人搵佢食飯，飯局價係50萬一餐，但我一次都冇畀佢去過！如果他是電影界的泰山北斗超級大老闆，那樣他要見一下她好的，可以的，當然沒問題啦！但是那些無謂的人，你賣海味的又說想請她吃飯做什麼呢？」王晶又謂自己看中的是舒淇的潛力，所以決心讓她演不用脫衣的電影，讓她轉型為實力派演員。王晶表示：「我就和文雋說，我說我們讓她穿回衣服，那樣就讓她做些正經戲，她是有資格做這樣的戲的。」其後舒淇於電影《色情男女》中與張國榮合作，更憑此片奪得香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎，成功轉型，演技備受肯定。