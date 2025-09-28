83歲盧海鵬試咪勁好精神　拍新戲唔識主角：唔知邊個咩「撈」呀

【盧海鵬試咪】盧海鵬、葉泓聲、蘇珊、李志剛、莫凱謙等人今日（28/9）出席《音樂幼苗青少年歌唱比賽 總決賽》。雖然盧海鵬（鵬哥）已年屆83歲，但仍然十分精神健康，對答思路一點都不含糊，還有傾有講。

盧海鵬、葉泓聲、莫凱謙接受訪問。鵬哥對話如流！（林迅景 攝）

盧海鵬今日好精神呀！（林迅景 攝）

盧海鵬、葉泓聲、蘇珊、李志剛、莫凱謙等人今日（28/9）出席《音樂幼苗青少年歌唱比賽 總決賽》。（林迅景 攝）

盧海鵬、《殘酷一叮》莫凱謙和葉泓聲接受傳媒訪問，鵬哥被問到擔任歌唱比賽有何準則時，他反言：「我唔係評審喎！我嚟睇吓㗎喎！唉！」，「徒孫」莫凱謙替鵬哥補充，表示他每年都會支持比賽，而身旁的葉泓聲也是上年的評審。莫凱謙又說：「師公你有咩鼓勵畀我哋一班參賽者？」鵬哥說：「我上一屆都有嚟，冚嘭唥後生都唱得咁好嘅，梗係希望佢哋更加好啲啦，吓，趁呢個中秋節之前攞呢個獎啦。」

盧海鵬、葉泓聲、莫凱謙接受訪問。訪問進行到兩分多鐘時，盧海鵬用手搭在莫凱謙手上，似乎有些疲倦。（林迅景 攝）

鵬哥也表示，小時候並沒有這些比賽：「我呀？我細個參加好多，『財』（隨）街做添！唔好話參加呢啲，嗰陣時冇呢啲嘢參加。」記者問：「何謂一個好表演？」盧海鵬直言：「咁呢個大家都知㗎，冇理由我講㗎，你唱得好，台風又好，對大家又有表情，唱隻歌又好，咪就係好囉！」面對問題都對答如流，可見鵬哥十分健康！

有記者問及鵬哥近來的工作情況，他表示早前杜琪峯（杜Sir）曾接洽邀請他出演電影。「一早就已經約緊㗎啦，杜琪峯嗰度都要我拍啦，拍咗幾日而家都未拍咁解之嘛。」是不是Anson Lo那一套？他又回答：「唔知邊個咩『撈』呀。」角色定位？他回答：「我唔知呀，我唔知佢又唔知。」早前有指Anson Lo會主演杜琪峯的新戲，唯拍攝10日後停工，早前受訪時，杜Sir表示將會復工。

盧瀚霆Anson Lo。（麥超億 攝/資料圖片）

去年初，有讀者拍到Anson Lo參與拍攝杜琪峯的新作。（01讀者提供）

始終盧海鵬（鵬哥）上咗年紀，腳骨力爭啲都好正常。（林迅景 攝）

說到身體近況，他表示身體很好：「身體冇嘢呀！」莫凱謙：「每一次見鵬哥都係更加精神。」他也表示，每天都會跑步鍛鍊身體：「朝朝跑吓步咁啦。半個鐘頭度㗎啫。（跟發哥周潤發跑？）唔係啦，發哥都唔得閒啦。」