62歲圈中隱形富豪現身酒樓魅力驚人　與女食客風騷互動展幽默一面

現年62歲的張兆輝被指是圈中的「隱形富豪」，多年來除了演藝事業屢外，也投資有道，深明「買磚頭是王道」的他，物業版圖遍佈香港、北京及英國等地，加上與太太夫妻檔經營美容院生意，早已滾出逾億元身家，生活無憂。近年張兆輝將事業重心轉往內地，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。雖然事業得意，但張兆輝從不忽略家庭，對太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗（Edison）和張卓姿（Twiggy）愛護有加，是圈中數一數二的「愛妻號」及好爸爸典範。

現年62歲的張兆輝被指是圈中的「隱形富豪」。（微博圖片）

日前張兆輝向大家展示颱風過後家中檸檬樹的情況，曝光其複式豪宅花園。（截圖）

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

日前，張兆輝現身深圳一酒樓時，被市民野生捕獲，期間還盡顯其親民幽默的一面。當日張兆輝一身年輕打扮，戴上黑框眼鏡，身穿搶眼的粉紅色Tee，配淺色闊腳牛仔褲，完全不像已經「登六」之齡。其身形依然健碩，手臂肌肉線條明顯，狀態保持得非常好，且星味十足，一踏入食肆便立即成為全場焦點。

張兆輝近日現身深圳一間酒樓。（小紅書）

全程笑容滿臉。（小紅書）

與男食客握手。（小紅書）

面對現場熱情食客，張兆輝毫無架子，親切地與食客握手打招呼，一路揮手揮到出門口，魅力驚人。其中有女食客見到張兆輝難掩興奮之情，忍不住瘋狂舉機拍片，張兆輝見狀，非但沒有不悅，反而幽默地溫馨提醒對方：「快點吃了，涼了！」簡單互動，讓女食客開心得合不攏嘴，也盡顯張兆輝的風趣個性，場面溫馨又搞笑。

吸引女粉絲狂影。（小紅書）

溫馨提示對方。（小紅書）

互動十分搞笑。（小紅書）