楊思琦揭直播辛酸！怕流失粉絲死忍唔去廁所　曾於深宵直播抽泣

楊思琦為了照顧一對仔女及屋企人，近年穿梭中、港兩地奔波搵錢養家，日前她現身新城電台接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，宣傳新歌。楊思琦自2019年推出單曲《愛的森林》後，相隔6年再推出國語新歌《三個人的愛情太擁擠》，她笑言：「好鬼迫（指歌名），呢首是一位男性朋友的愛情故事，他同時有兩個女朋友。」阿范聽到後都驚訝對方可以一腳踏兩船，家燕姐即謂現今世界好普遍，四、五、六、七、八個都有，阿范即時怕怕地說：「聽到都起雞皮！」

楊思琦為了照顧一對仔女及父母，近年穿梭中港兩地奔波搵錢養家，日前她現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，宣傳新歌。

楊思琦指新歌自己投資，每樣都要計數，版權、錄音、作曲、填詞、母帶、宣傳，全部都是錢。三位主持讚思琦勤力開抖音直播，能夠賺到錢出歌，實在不簡單。其實思琦為了開直播真的很勤力，之前都有報道指她捱足十幾個鐘，直播唱歌唱到聲都沙，又試過在直播期間情緒崩潰抽泣，辛酸不足為外人道。

楊思琦指新歌自己投資，每樣都要計數，版權、錄音、作曲、填詞、母帶、宣傳，全部都是錢。

思琦為了開直播真的很勤力，之前都有報道指她捱足十幾個鐘，直播唱歌唱到聲都沙。

楊思琦又試過在直播期間情緒崩潰抽泣，辛酸不足為外人道。

思琦就在節目中公開她由疫情至今，默默耕耘的非人生活時間表：「由晚上11時開始做抖音直播，好多人凌晨1、2時都不睡覺，直播次數維持三日兩次；或者，四日三次，忍到好『急』才會去廁所，去一次廁所會流失幾百粉絲。因為要留在內地做直播，只可以每日跟仔女通電話。」

楊思琦通常於晚上11點開始直播，長駐內地只能與仔女視象對話。（資料圖片）

楊思琦坦言開直播期間不敢去廁所：「忍到好『急』才會去，去一次廁所會流失幾百粉絲。」為了養家非常辛酸，而她的努力終於有成果，近日她宣布有140萬粉絲，全是真粉！

不眠不休辛苦經營抖音帳號，思琦近日終於累積到140多萬粉絲喇，她開心表示：「全是真粉絲，謝絕買『粉』！」思琦又澄清明她在內地做直播並沒有簽任何公司，全是憑她自己一手一腳，嚴正否認簽內地公司的傳言：「曾經有藝人同我講，有公司話我是他們旗下藝人。絕對沒此事！我沒有團隊，全部我自己一個人做晒。」