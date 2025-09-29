霸氣影帝被爆出外景俾蛇咬下體　李思捷：佢攞支煙頭話焫一焫佢

李思捷、麥長青（麥包）、黃智賢、曹永廉四位Hey brother成員，近日為李思捷的網台節目《尹李吹水》合體，幾個麻甩佬圍埋一齊，大爆娛圈秘聞，亦分享了很多與好戲前輩合作的經驗。其中，李思捷就分享有關金馬影帝萬梓良（萬子）的軼事，又模仿對方，他先講到當年萬子與周潤發拍《江湖情》，常常都會：「周潤發，我大佬！劉德華，我細佬！米雪，我大佬！羅樂林，我大佬……」

李思捷在《尹李吹水》中，大爆萬梓良軼事，指他與周潤發拍《江湖情》，常常都會：「周潤發，我大佬！劉德華，我細佬！米雪，我大佬！羅樂林，我大佬……」（YouTube@ 環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

他講到當年羅樂林嫁女，萬子都有出席飲宴，而他很喜歡叫人「坐低」，在現場指住賓客：「芷珊！坐低！思捷，坐低！國明，坐低……」他見到苗僑偉時又說：「僑偉，坐低！」其實一直以來所有人都叫苗僑偉做「三哥」，叫他名字「僑偉」的人少之有少，因此思捷就說，三哥都一頭霧水：「僑偉？無嘢呀嘛？叫我坐低？」

萬梓良被爆於晚宴不停叫人坐低。（小紅書）

李思捷模仿萬梓良叫人坐低。（YouTube@ 環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

不過這些都不及另一則他曾聽聞有關萬子的「陳年都市傳說」，內容極度震撼！李思捷先問麥包，萬子是不是其「大佬」，麥包說：「呢個大佬我認㗎！」並指當年是在李香琴、譚炳文見證下成為萬子「細佬」，之後思捷突然一臉神秘地問：「你有冇聽過萬子有個故仔？」他隨即驚爆，傳聞萬子在拍戲時，其「細佬」曾不幸被蛇咬！此話一出，眾人已面露驚訝之色，不敢相信是哪個「細佬」。曾聽聞此事的麥包都補充：「佢細佬，唔係佢個細佬。」暗示是男性的重要部位，令全場爆笑。

李思捷大爆萬梓良出外景俾蛇咬下體的傳聞，更指當劇組非常擔心之際，萬子卻非常淡定地食煙。（YouTube@ 環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

李思捷繪聲繪色地憶述，意外發生後，現場工作人員都驚慌失措，但萬子卻淡定地食煙，且從口中拿出仍在燃點的香煙，作勢要「以毒攻毒」，李思捷模仿萬子的表情，向在場人士說：「嚟吖，焫一焫佢吖！」麥包再說：「以前真係會，攞煙絲濕啲水噏落去。」雖然這則秘聞聽落荒謬，但李思捷就表示聽過好多人講。其實在《賭俠大戰拉斯維加斯》中都有類似情節，萬子在戲中被毒蛇咬屁股，最終要陳百祥幫手啜毒，說不定「細佬俾蛇咬」傳聞由此演變，但孰真孰假就難以考究。

李思捷指，萬梓良從口中拿出仍在燃點的香煙，作勢要「以毒攻毒」，李思捷模仿萬子的表情，向在場人士說：「嚟吖，焫一焫佢吖！」（YouTube@ 環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

即刻諗起萬子食煙樣。（劇照）

其實在《賭俠大戰拉斯維加斯》中都有類似情節，萬子在戲中被毒蛇咬屁股。（《賭俠大戰拉斯維加斯》電影截圖）

仲要連咬兩啖！（《賭俠大戰拉斯維加斯》電影截圖）