《巨塔之后》五大看點　《家族榮耀》變奏版宣萱一挑四復仇爭家產

【巨塔之后/宣萱/爭產復仇/狗血劇】爭產劇是TVB（無綫）劇集的「長勝將軍」，每次播出同類題材必定掀起一股追劇熱潮，例如2022年播出的《家族榮耀》，就堪稱是近年狗血劇之最，爭產劇目的代表。另一方面，醫療劇也是近年TVB眾多劇集中較受歡迎的劇種，將兩者結合，可想而知《巨塔之后》必定有睇頭。



係《巨塔之后》，唔係《巨塔之後》呀！（劇照）

TVB最新劇集《巨塔之后》於2025年9月29日起在翡翠台播映，由宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥等主演，另有鍾鎮濤、湯鎮業等資深演員客串。該劇表面上以醫療為題材，實則聚焦醫療帝國明內的權力鬥爭、家族恩怨與復仇陰謀，亦可視為《家族榮耀》的變奏版，將醫療元素融入豪門商戰之中。宣萱飾演的董一妍在劇中獨力對抗陳煒、劉佩玥、蔣家旻及吳若希四位強敵，爭奪家產與權位，女性之間的明爭暗鬥成為劇集核心。劇情開篇即以婚禮後的墜機慘劇為切入點，充滿戲劇張力，堪稱TVB近年難得的潛力之作。

宣萱又拍返TVB劇，令人期待。（《巨塔之后》截圖）

一睇個開場就知係復仇加爭產。（《巨塔之后》截圖）

加少少醫療劇元素。（《巨塔之后》截圖）

看點一：強大演員陣容

宣萱回歸TVB，劇中的她一方面處理醫療事務，還要面對家族內部的權力傾軋，其堅韌形象深受觀眾喜愛。陳展鵬飾演她的舊愛，兩人之間在商戰中交手，又滲雜情感糾葛。陳煒、蔣家旻、劉佩玥及吳若希四位女演員聯手登場，劉佩玥與吳若希的連環飆戲尤其引人注目。

鍾鎮濤睽違32年回歸TVB，雖然戲份不多，但角色重要且貫穿整套劇集。除資深演員連場鬥戲外，馬國明、蕭正楠、蔣家旻、陳楨怡、謝雪心、謝雪心、林景程等亦是精華所在！雖說是宣萱一挑三，在家族中於陳煒、劉佩玥、吳若希，但其實更像是群星拱照的獨腳戲。

鍾鎮濤客串，戲份唔算多。（《巨塔之后》截圖）

看點二：醫療與商戰深度融合

雖然標榜醫療劇，但《巨塔之后》的核心實為家族商戰，醫療僅作為背景，類似《家族榮耀》的變奏版。劇情圍繞明塱集團這一醫療帝國展開，涉及權力爭奪、商業陰謀與情感衝突。與TVB以往純醫療劇如《妙手仁心》系列不同，此劇將醫療元素融入商戰之中，例如董一妍在醫院手術台上展現專業，同時需應對家族內的背叛。這種融合讓劇集更具張力，避免單一醫療劇的枯燥。

相比TVB歷來約23套醫療劇，《巨塔之后》定位更偏向權鬥。傳統醫療劇強調醫護日常與病例診斷，《巨塔之后》則以醫療帝國為載體，探討家族遺產爭奪。總之，將《巨塔之后》視為有醫療背景的《家族榮耀》就可以了。

蔣家旻飾王啓澄。（《巨塔之后》截圖）

看點三：宣萱一挑四，女性角色強勢描寫

近年社會興起「女權」議題，女權崛起亦印證了女性不再代表軟弱陰柔的角色，也可以是堅強獨立，商業上的「收割者」。劇名《巨塔之后》的「后」字亦有「皇后」的意思。此劇延續TVB女性題材的傳統，但更注重權力遊戲，與男性為主的商戰相比更有張力和代入感。與以往劇集相比，《巨塔之后》的女性角色更立體，不僅有情感糾葛，還涉及復仇與背叛。相信會擊中一眾「師奶」觀眾胃口。

吳若希飾陳麗雪。（《巨塔之后》截圖）

陳楨怡飾王啓心。（《巨塔之后》劇照）

宣萱飾董一妍。（《巨塔之后》劇照）

看點四：狗血

「狗血」劇二字，源自於中國內地，多為形容劇情或表演過於誇張、老套、或刻意煽情，以強烈挑動觀眾情緒的電視劇。無可厚非，這一種復仇劇情確能為觀眾帶來莫名其妙的快感。《巨塔之后》第一場就有宣萱的「復仇獨白」，這亦是內地復仇劇常用的手法。雖然部分情節誇張離譜，如反派的復仇邏輯欠缺，但這種「灑狗血」風格正是近年新興的「爆款」模式。內地觀眾受落，且行之有效，那麼香港觀眾的反應又如何？就自有分曉。

看點五：醫療元素

雖則是「爭產劇」，但《巨塔之后》也有不少醫療場景，例如穿插心胸肺外科的專業情節，也頗為有趣。不過，《巨塔之后》始終不是《妙手仁心》或《星空下的仁醫》，此劇醫療戲份主要服務於劇情，旨在營造緊張氛圍。

都有唔少醫療元素。（《巨塔之后》劇照）

