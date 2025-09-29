陳慧琳老公近照罕有曝光被偶遇獨自購物　網民驚訝：咁都認得出？

樂壇天后陳慧琳（Kelly）入行多年一直都零緋聞，更獲封為「娛樂圈清泉」。陳慧琳於2008年與初戀男友劉建浩（Alex）結束16年愛情長跑，舉行盛大豪華婚禮，兩人婚後育有一對兒子劉昇和劉琛，一家四口幸福快樂。

陳慧琳與初戀男友劉建浩（Alex）拍拖16年，在2008年結婚。（視覺中國）

兩人舉行盛大婚禮。（視覺中國）

陳慧琳入行31年零緋聞。（視覺中國）

陳慧琳入行不避嫌公開戀情，多年來都專注事業發展，更是緋聞絕緣體。劉建浩出身於富裕家庭，父親經營絲帶花生意，畢業後曾幫助父親打理生意，後來與朋友創立了專門技術服務的公司，兩人背景襯到絕。劉建浩一直都非常支持太太，陳慧琳曾表示老公每個星期日都會親自煮早餐，而陳慧琳亦用心經營家庭。日前有網民在香港一商場購物時，偶遇陳慧琳的老公看新電話，並將照片分享到小紅書，留言寫道：「一眼就看到了Kelly的老公 在豐澤買東西，無意間看到Kelly陳慧琳的老公，媽呀好激動，趕緊在周圍尋找Kelly身影，可惜沒看到～周末的商場人超級多，如果Kelly來肯定很亂，同意合影吧一天合不完，不同意吧可能會被說耍大牌，我的偶像啊，不來也對，腦補了一場哈哈～ 原諒我偷拍Alex，實在太喜歡Kelly啦，眼盲的人都一眼認出了偶像的老公，我自己老公在商場里我都不能一眼找到他哈哈哈哈～」

有網民偶遇陳慧琳老公。（小紅書）

陳慧琳老公身材冇走樣。（小紅書）

陳慧琳老公身材冇走樣。（小紅書）

有不少網民看到照片後，都驚訝發文者竟然認得出陳慧琳的圈外人老公：「咁都認到？」、「25年鐵粉先會認得到」、「其實樣貌都沒有太大改變啊」、「好像年紀大了更有型」、「頭髮少了很多」、「這髮型需要頻繁打理」、「你犀利，呢張咁路人臉都認得出」、「他是多幸福才能擁有我琳公主。」、「佢兩個仔全部似晒老竇。」、「咁都認得出？」。