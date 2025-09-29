向佐捲欠債、向太頻帶貨惹財困破產等錢使傳聞　母子開腔回應

影壇大亨向華強家族動向一向備受關注，惟其子向佐近年屢捲風波，加上太太陳嵐（向太）高調轉戰直播帶貨，令內地網絡上關於「向家陷入財困」、「全家破產」的傳聞愈演愈烈。面對網上謠言滿天飛，出名敢言的向太日前終於忍唔住，親自在直播中闢謠，更霸氣地逐點反擊，場面火藥味十足！

事緣早年向佐曾傳出牽涉140萬的債務糾紛，雖然事件已丟淡，但近日再度被翻炒。加上向太近年積極經營直播帶貨及線上課程等事業，引來部分網民揣測，認為向家「等錢使」才如此高調。對此，向太在直播中開腔：「我的豪宅、珠寶收藏都還在，還養著1000多名員工，怎麼可能破產？」

她直斥這些言論純粹是為了「蹭流量」，更向造謠者下戰書，笑言爆料內容虛無縹緲，「光是有勾子勾你們去看，可是他沒有內容，他有內容可能就會被我告了。」眼見母親被攻擊，向佐亦在微博轉發相關報導，力撐家人並意有所指地表示：「做得好不好都有人說，但說話的人請有點底線。」

事實上，向家財力雄厚，向太今年6月才自爆在台灣買下郭碧婷娘家附近的幾塊地，讓充滿愛心的她能建立莊園，安置過百隻流浪動物。早年郭碧婷誕女時，有傳向太更豪擲1.6億港元購入豪宅作獎勵，如此闊綽，破產傳聞實在不攻自破。