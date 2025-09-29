炎明熹宣布正式復出自組公司　被問擔唔擔心無綫封殺15字吐感受

現年20歲的炎明熹（Gigi），曾被喻為TVB的「金蛋」，因與無綫電視續約談判未果，自2024年4月底起被無綫雪藏超過一年，工作幾乎停擺，連台慶等重要場合皆未露面。直至2025年9月底，隨著她與TVB的合約正式到期，無綫在官方藝人資料庫中已刪除她的檔案，宣布她正式離巢，雙方合作畫上句號。

炎明熹今日出席原創粵語音樂劇《一束光——高錕的記憶》記者會。（陳順禎攝）

炎明熹今日（29/9）現身香港東九文化中心出席有份參演原創粵語音樂劇《一束光——高錕的記憶》記者會。對於從新出發，展開新一頁，炎明熹接受《香港01》透問時表示：「其實我同無綫已經完成晒合約，變咗我而家開咗間公司，呢間公司開咗兩日，計埋我有4個人，公司阿叫然后。我歡迎其他唱片公司搵我，因為我唔知呢間公司會做幾耐，哈哈。（係咪覺得無綫好多規管，而家會自由啲？）當然唔係，我係好自由㗎。不過我又冇乜約束，可能係大家一啲嘅方向，大家未必合得來，其實大家嘅關係係冇嘢。」

問到擔唔擔心被無綫封殺？炎明熹搞笑說：「如果你想佢哋封殺我，咁就封殺我啦。（之前同無綫出嘅歌可唔可以唱？）我諗個個有啲困難，相信每樣事情都要溝通嘅，我諗溝通完都會好啲囉。（未溝通？）未，因為未開始有機會唱其他歌，咁所以未傾到呢方面嘅嘢。（仲有冇啲歌做咗未出？）好似有，但又好似冇，我唔記得咗，但又好似有。」