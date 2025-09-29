TVB高層何小慧退休　聲明指為交接期：不存在「突如其來」的退休

TVB地震？今日（29/9）傳出消息，TVB（無綫）高層，高級經理何小慧退休。同時也宣布戲劇部總監徐正康10月1日退休。有平台報道指，何小慧是「突然退休」，TVB有關方面於晚上發聲明澄清：「外界所謂『人事地震』的報道，並不屬實。」



《2025年香港小姐競選》14位佳麗。（YouTube截圖/TVB）

今日（9月29日）TVB（無綫）發出內部出通告，非戲劇部高級經理（綜藝）何小慧已經退休，並即時生效。何小慧於2005年加TVB，至今已效力30年。去年獲頒TVB「30年服務獎」。以往每年《香港小姐競選》皆有她的身影，是為TVB高層樂易玲小姐後，另一位「港姐騷」的代表人物。

除「港姐騷」外，作為非戲劇部高級經理（綜藝）的何小慧亦有份製作過《開心大綜藝》、《星光熠熠耀保良》、《歡樂滿東華》等大型節目。據知，早於一年前，已有消息指出何小慧已計劃退休，但有關方面與何小慧計劃將《2025香港小姐競選》及完成《2025年度頒獎典禮- 邵逸夫獎》後才正式退休。其後何小慧亦將以自由工作身份協助製作TVB某些節目。

TVB回覆傳媒查詢：

電視廣播有限公司助理總經理（企業傳訊） 黃德慧 回覆傳媒查詢

聲明

就今日傳媒有關 TVB 人事變動的不實報道，電視廣播有限公司特此澄清如下：

有報道指部分員工被「突然退休」，此說法並不屬實。TVB 一直秉持有序及透明的人事管理政策，在兼顧公司發展與員工合理安排的原則下實施退休制度。

公司於 2024 年 9 月 20 日 已由管理層議決並通過新的退休年齡政策，2024 年 10 月 1 日 起正式生效。根據制度，公司安排最長一年的交接期，退休員工均在計劃期內選定接班人，公司亦會安排足夠時間作交接期，以確保過渡平穩及無縫銜接。

公司衷心感謝他們多年來對 TVB 的專業付出與心血，這份貢獻已成為公司發展歷程中重要的一部分。

上述退休政策自 2024 年 10 月 1 日 起全面實施，為員工提供不少於 12 個月的退休安排，使整體制度更具規劃性，並確保日常運作暢順。因此，外界所謂「人事地震」的報道，並不屬實。

TVB 再次重申：公司所有人事決策均經過審慎考慮，安排以員工利益與公司長遠發展為核心，並不存在「突如其來」的退休情況。

2025年9月29日