TVB黃昏戀夫婦現身中山酒店展情趣之旅？　網民戲言：不道德之日

無綫王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾喜愛，除了主要演員的演出吸引外，就連配角都有得發揮，每個角色都深受觀眾喜愛，而其中飾演「譚道德」的陳榮峻與太太吳香倫（飾演譚何容儀），兩人戲裡戲外都恩愛非常，是圈中模範夫婦，近日更被網民在中山一間酒店「野生捕獲」，引起熱議！

陳榮峻與吳香倫譜出一段黃昏戀，並於18年修成正果，成為一時佳話。（資料圖片）

陳榮峻和吳香倫戲裡戲外都咁恩愛。（陳順禎攝）

譚道德和譚何容儀這一對非常入屋。（劇集截圖）

曾歷喪妻之痛、現年70歲的陳榮峻，與66歲吳香倫譜出一段黃昏戀，並於18年修成正果，成為一時佳話，婚後兩人形影不離，恩愛之情羡煞旁人。近日，有網民在社交平台分享在中山一間酒店偶遇兩人的經過。該網民透露：「今天在國際飲茶，臨走時在門口遇到幾個香港人進來，因為我抱著娃，對方很友善地讓我們先出入，其中站最後高高瘦瘦的男人，我一看他那把銀髮，就覺得十分面善，然後出去後我再回頭看看，醒覺，原來是愛回家裡的陳榮峻譚校長譚道德！對方也看到我在觀察他，對上了眼，他很友善地和我打了聲招呼，哈哈，真的很nice～然後發現他身邊的正是他夫人譚何容儀吳香倫。」

陳榮峻和吳香倫近日在中山一間酒店被捕獲。（小紅書）

兩人望著電話展露甜笑。（小紅書）

網民分享偶遇經歷。（小紅書）

該網民大讚兩人友善，並表示雖然沒有上前要求合照，但一整天的心情都變得非常好。由於相片中，一張兩人行色色匆匆走進酒店，另一張則兩人望著電話展露甜笑，因而引來大批網民搞笑留言，紛紛代入二人的劇情角色：「他們去酒店做不道德之事，哈哈哈」、「哈哈哈今日係不道德日子嗎」、「我就好奇他們有没有做不道德之事」，甚至笑說：「罰抄道德經」；其後有網民揭開真相，指兩人此行其實是專程到中山出席親友的婚禮，並非網民所想的「情趣之旅」，令人哭笑不得。

兩人此行實情係參加婚宴！（小紅書）

陳榮峻是圈中出名的「好好先生」，他曾在《香港01》專訪表示，第一任妻子於2010年病逝，當時對他的打擊很大，他指當時妻子才五十多歲，仔女依然未出身，為甚麼上天不給她機會看著他們長大。陳榮峻當時就像行屍走肉，家中任何事都不去理，公司亦知道他的情況而不斷安排工作讓他麻木一點，他亦坦承當時閃過自殺的念頭：「是啊，不知道在做甚麼，每件事都好像在想，生存在做甚麼呢？真的不知道自己為了甚麼。兒子看到了，他看到我意識消沉怕我有事，所以經常來跟我聊天。」

陳榮峻坦承當時閃過自殺的念頭。（葉志明攝）

除了兒子，當時還有好兄弟黃日華，陳榮峻指黃日華當時逢星期三便會致電給自己，如果自己在家，他便會駕車到家樓下，上來捉陳榮峻去球場踢波，目的就是希望他不要困自己在家中。

作為好兄弟，陳榮峻再婚，黃日華肯定要到場祝賀。（資料圖片）

時間去到2013年拍攝劇集《食為奴》，陳榮峻與吳香倫在橫店拍攝期間，因為團隊不停食飯而加深溝通，直到一次陳榮峻膽粗粗向吳香倫請教唱歌，才開展了後面的故事。「真的想學唱歌，後來唱卡拉OK，唱兩次送回家，約出來吃飯，飲茶，就是這樣，都是我主動的。」在戀情剛開始時，他也有擔心過自己的子女不能接受，所以他也開口問他們，結果他們非常開心爸爸可以再找到一個伴，這才真真正正開始新一段感情。

一家四口感情好好。（陳榮峻社交平台）

兩公婆與兒子同住。（陳榮峻社交平台）

兩人婚後一年，吳香倫不幸染上皮肌炎，陳榮峻再次崩潰：「那時結了婚，那時心想，又是我？因為我知道這個病是會沒命的，魯芬就是這個病，和魯芬的病一樣。不過進醫院檢查後，醫生安慰說魯芬那種是第三級的惡菌，而我太太沒有這種惡菌，她是屬於第二類型的，不惡化，及時去醫，是不會有生命危險的，那就放心了。」之後陳榮峻一直陪伴妻子對抗病魔，至今依然相親相愛，受訪當日妻子更陪同他到場，放心見他進入餐廳後才自己到商場閒逛，直到陳榮峻接受訪問完畢後兩人再相約回家，多麼幸福。

兩人相愛相親。（陳榮峻社交平台）