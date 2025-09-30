張栢芝出活動再現「零死角」逆天神顏 少女打扮竟撞樣韓韶禧？
撰文：崔力生
現年45歲的張栢芝（Cecilia）初出道時憑藉標緻的五官、清純的氣質，成為許多少男心目中的女神，其後她轉戰影壇，演技備受肯定，更憑電影《忘不了》榮膺香港電影金像獎影后，成為炙手可熱的女演員。張栢芝於2006年與謝霆鋒結婚，組織家庭，惜最後離婚收場。回復單身後，張栢芝淡出幕前，專心湊大與謝霆鋒所生的兩個兒子謝振軒（Lucas）和二仔謝振南（Quintus），以及後來誕下的孻仔，給予兒子們無微不至的愛，是公認的「好媽媽」。近日，張栢芝獲邀出席活動，再次以零死角的美貌震撼全場，狀態好得令人難以置信。
張栢芝近年再次活躍於幕前，除了亮相內地綜藝節目，早前擔任林家謙演唱會嘉賓，一開金口更令全場觀眾進入瘋狂狀態。日前，張栢芝現身內地一個品牌活動，吸引大批市民圍觀，場面墟冚。而張栢芝亦沒有令大家失望，身穿高領格仔恤衫外襯冷衫，披着一把烏黑的中分長髮，顏值爆燈。心情大靚的她，全程笑容滿臉，更向在場圍觀的粉絲們大派心心，非常親民。
有網民興奮留言：「我運氣太好了！遇到女神栢芝！太美了吧！這個狀態還是挺不錯的，很多少女感，近距離看好親切。」在網民的超近鏡頭下，張栢芝的皮膚依然緊緻光滑，五官精緻立體，完全看不出已經是三子之母，無論顏值，還是身材依然相當抗打。
網民紛紛留言大讚：「這狀態，讓人不敢信她是三個孩子的媽媽」、「真的超美的」、「她的眼神還像個小女生 所以看起來年輕」、「這骨相，果然歲月不敗美人」。更有網民認為，張栢芝某些角度竟與韓國女神韓韶禧有幾分相似，足證其美貌跨越年代，絕對是毋庸置疑的女神。